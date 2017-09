El BOE publica el mecanisme d’intervenció de pagaments de la Generalitat

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte, 16 de setembre l'ordre a través de la qual l'Estat substitueix la Generalitat en els pagaments de serveis públics amb l'objectiu que no es destini cap partida a finançar el referèndum de l'1 d'octubre.

La publicació al BOE activa el termini de 48 hores al Govern perquè aprovi un acord de no disponibilitat pressupostària sobretot el pressupost català que no estigui vinculat a serveis públics fonamentals, com nòmines, sanitat, educació i serveis socials.

En cas que el Govern no aprovi l'acord de no disponibilitat en el termini establert, el ministre d'Hisenda l'ha d'adoptar i comunicar al president i la Intervenció General catalana.

El Govern central va anunciar ahir l'acord de la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics, que suposa la intervenció dels comptes de la Generalitat en assumir el pagament dels serveis essencials a Catalunya.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, explicarà els termes d'aquesta decisió la setmana vinent en una compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats.

A més de comprometre’s a no disposar de les partides pressupostàries no destinades als serveis essencials -Nòmines, sanitat, educació i serveis socials-, la Generalitat haurà d'acreditar els pagaments pendents de l'administració catalana i certificar que no van destinats al referèndum de l’1 d’Octubre.

Per tant, l'Estat no enviarà noves transferències a Catalunya per pagar els serveis públics fonamentals, sinó que abonarà directament aquests serveis als proveïdors una vegada que la Generalitat certifiqui totes les despeses que té pendents.

Aquesta mesura es prolongarà, d'acord al text publicat al BOE, "fins que desaparegui la situació de risc per a l'interès general a la Comunitat Autònoma de Catalunya o sigui necessari per garantir la prestació dels serveis públics a la Comunitat Autònoma".

Exigència de certificats

L'Executiu central ha enviat l'acord adoptat a les entitats de crèdit perquè exigeixin que qualsevol pagament de la Generalitat estigui acompanyat d'un certificat de la Intervenció General, i si detecten qualsevol irregularitat, ho han de comunicar al Ministeri Fiscal.

El Govern central també limita totes les operacions d'endeutament de la Generalitat, fins i tot a curt termini, ja que hauran de tenir autorització prèvia del Consell de Ministres.

Segons el Govern, aquest mecanisme estableix "la garantia que tothom cobrarà en el seu en termini" davant la "incertesa" que està generant el procés independentista.

El Govern central va adoptar aquest mecanisme de control de pagament després que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, enviés dijous passat una carta al Ministeri d'Hisenda en què comunicava que la Generalitat deixava d'enviar informes setmanals sobre les seves despeses i només faria el mensual.

El Tribunal Suprem va rebutjar divendres la petició de la Generalitat en el sentit que suspengui cautelarment l'obligació que li va imposar el Govern central d'informar de les seves despeses.

Segons la Generalitat, la decisió del Govern d'assumir el control de les despeses dels serveis bàsics a Catalunya suposa que l'executiu "ha aplicat l'article 155 de la Constitució per la porta del darrere".

El secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, va advertir ahir que hi haurà "batalla jurídica" a l'Estat i també a la UE contra aquesta mesura.