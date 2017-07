Des que en Pere Almeda és al capdavant d’aquest festival, la imatge que anualment obre el festival no deixa de sorprendre. Un “graffiti” amb les lletres encara regalimant, projeccions amb làser, i enguany, com a bandera, la nuesa, i com a lema, un dels versos del poeta Josep Palau i Fabre: Jo em donaria a qui em volgués . La nuesa d’un cos voluminós femení de formes arrodonides, portant la poesia per bandera, entronca amb les lletres “arestades” on s’hi llegeix: Més poesia si us plau! . Què tindrà aquesta imatge que ens recorda a la pintura al·legòrica, de Delacroix “La Llibertat guiant al poble”. Ambdues criden a la revolució?

Aquest 2017 el festival celebra el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, i ho fa prenent al poeta com a fil conductor.

En cada posada en escena s’hi reconeix una mica de Palau i Fabre. Del 6 al 16 de juliol. Dos caps de setmana llargs del mes de juliol, amb peces disseminades per diferents espais del Maresme, una comarca, retrat del Mediterrani, que acull amb naturalitat el festival, on l’oferta és diversa i molt enriquidora.

Els diàlegs impossibles de la Jaqueline Picasso i Palau Fabre en veu de Lluis Homar i Clara Segura. Poder oir Antonin Artaud en català per la mà de Palau i Fabre i la veu de Vincenç Altaió. Els tangos, coples i saetes amb la veu de Rosalía i la guitarra, de Raül Refree . Diàlegs entre filosofia i escriptura literària, entre Fina Birulés i Joana Masó . El triangle sonor i visual, primera producció pròpia del festival, amb el pianista Agustí Fernández, la ballarina Roser López Espinosa i la poeta Núria Martínez-Vernis que encendran com la pólvora els versos del poeta. I així fins a 24 artistes vinguts d’arreu.

Un festival d’estiu, mediterrani, inconformista i volgudament provocador, on hi conviu el recital amb la música, la dansa amb la veu, el clown amb la lírica poètica i on una paella en vers ens demostra que " Compartir dona gustet".

Mostra de la cultura catalana i a l’hora nou aparador que s’obre al món. Des d’aquest any amb presencia internacional, amb la poeta i actriu siriana Fadwa Souleimane , el poeta novaiorquès Rowan Ricardo Phillips i la poeta mexicana Juana Adcock .

Poesia i +, neix l’any 2003 a Caldes d’Estrac, a la Seu de la Fundació Josep Palau i Fabre, encara en vida del poeta. Josep Palau i Fabre. Poeta, dramaturg, contista i assagista i un dels especialistes més prestigiosos d’àmbit mundial en la figura de Picasso. Home vital i avantguardista.

Després de 10 anys d’existència, l’any 2013, El festival arrenca amb sàvia nova, una nova generació en pren el relleu, redefinint la seva forma, sense perdre’n l’essència del seu fundador. Amb un nom heretat, Poesia i +, tres termes, més que un concepte. Una paraula que el defineix. Una vocal, “i” que insta a seguir, i un signe que és infinit. “El festival de fora de la capital va més enllà de la poesia, trencant els motlles del camí poètic” com diu el seu director.

Redefinint el públic, cada cop més intergeneracional, convertint-se en una cita obligada pels prescriptors. Aquest any 2017 reconegut, per la Generalitat i la Diputació, “Festival Estratègic” pel seu interès i relat propi. El seu objectiu, estendre més enllà de les nostres fronteres la passió per la poesia, i aquesta com a vincle amb lo social i amb lo cultural.

Poesia i +, arremet contra la capitalitat, desmembra els escenaris i traspassa la poesia, amb una programació, la d’enguany, d’una creativitat desbordant.