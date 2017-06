Els càrrecs públics de Barcelona no podran concedir subvencions a associacions on hagin participat

Els càrrecs públics de Barcelona no podran participar a les taules que concedeixen subvencions on concorrin associacions o empreses on hagin participat en els dos últims anys. Així ho estableix el Codi Ètic i de Conducta que es debatrà en el ple d'aquest divendres i que la corporació ha pactat amb el conjunt de grups municipals . Es tracta, segons fonts municipals, d'un codi pioner pel que fa a la legislació autonòmica i estatal.

El reglament fixa les limitacions i incompatibilitats que tindran els responsables municipals, siguin càrrecs polítics o tècnics. Per exemple, estableix la prohibició de les portes giratòries, limitant en dos anys la possibilitat de treballar en empreses que s'hagin vist afectades per decisions preses a l'Ajuntament. Així mateix, els responsables municipals tampoc podran participar en processos de contractació on concorrin empreses en què els responsables municipals hagin participat en els dos últims anys o rebre regals d'un valor superior a 50 euros.

Aquest codi preveu a més, la constitució d'un Comitè d'Ètica que vigilarà als 480 càrrecs públics, directius i treballadors eventuals de confiança de l'Ajuntament. Aquest nou organisme estarà format per cinc membres elegits pel ple municipal, que hauran de tenir caràcter independent i ser coneixedors dels aspectes de transparència, ètica i bon govern. Dels cinc membres, almenys dos han de ser juristes.

La introducció del nou text regula a més la possibilitat de sancionar les conductes irregulars, en aplicació de la llei catalana de Transparència. Serà el Comitè d'Ètica l'encarregat de vigilar i assessorar els càrrecs públics per al compliment del codi, que es revisarà cada dos anys. El Comitè d'Ètica haurà de resoldre casos d'incompatibilitats i emetrà informes, que no seran vinculants.

Per a l'elaboració del Codi, l'Ajuntament ha comptat amb les recomanacions del Consell de Transparència i l'Oficina Antifrau després de mig any d'anàlisi dels mecanismes de contractació municipals. Per exemple, entre les prohibicions que s'inclouen al Codi està la de fer fraccionaments de contractes amb la finalitat d'evitar l'aplicació del procediment de contractació o la contractació continuada.

Segons fonts municipals, l'Oficina Antifrau havia constatat que no s'aplicava cap règim d'incompatibilitats a presidents d'empreses municipals, tal i com passa amb els presidents d'empreses de la Generalitat.