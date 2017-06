La Fiscalia demana fins a set anys de presó per a cinc mossos per clavar cops de porra a manifestants en un portal

Han tardat tres anys però es van succeint els judicis contra actuacions dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra després del desallotjament del centre social de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona. Si fa una setmana es va asseure a la banqueta l'agent que va colpejar el cap d'un jove, en els propers mesos ho faran cinc antiavalots acusats de clavar cops de porra a un grup de manifestants dins d'un portal.

La Fiscalia demana set anys de presó per a dos dels cinc agents per dos delictes contra la integritat moral i dos de lesions, tres anys i mig per a dos antiavalots per un delicte contra la integritat moral i un de lesions, i un any per al comandament de l'operatiu per un contra la integritat moral. També reclama la inhabilitació dels agents durant dos anys i tres mesos. Les acusacions particulars eleven les penes màximes fins als nou anys, i una d'elles demana que els agents no puguin tornar a ser policies en cap cos d'Espanya.

Una càmera de TV3 va gravar els fets, que van passar el 27 de maig de 2014. El relat tant de la Fiscalia com de les acusacions particulars és similar. Després d'una nit de manifestacions i disturbis pel desallotjament de Can Vies, un grup de persones es trobava al número 10-11 de la plaça de Sants. Hi havia joves, veïns de l'immoble i periodistes. Quan faltaven deu minuts per la mitjanit, els cinc antiavalots acusats van començar a córrer en direcció a la plaça, el que va provocar que el grup entrés precipitadament al portal.

Els cinc agents "van accedir al portal bruscament", assenyala l'escrit d'acusació de la fiscal, que remarca que els acusats "van expulsar" del portal a una periodista que anava acreditada. Després, continua el ministeri públic, dos agents van colpejar amb les seves porres "repetidament" a braços, cames i mans a un jove amagat a l'interior del portal.

Afegeix la Fiscalia que dos agents van anar a per dos joves que s'havien salvaguardat a la part dreta de la porteria. En aquest cas, segons la fiscal, a un jove el van colpejar amb les seves porres a la cama, cosa que va provocar que caigués a terra. A l'altre jove li haurien pegat també amb la porra a peu, espatlla, tòrax i cap.

"El comandament del dispositiu –conclou la fiscal– va presenciar l'agressió sense fer res per impedir-ho ni recriminar les conductes als altres acusats". A més, acusa el cap de l'operatiu de no identificar les víctimes ni de redactar cap atestat sobre els fets.

"Tots els agents actuaven de comú acord, de forma coordinada, abusant del seu càrrec i amb ànim compartit d'atemptar contra la integritat moral dels detinguts així com de lesionar la seva integritat física", assenyala l'escrit d'un de les víctimes, representat per l'advocada Anaïs Franquesa.

Per la seva banda, l'escrit d'acusació del lletrat de dos joves, Eduardo Cáliz, d'Alerta Solidària, recorda que els fets no es van posar en coneixement de la Divisió d'Afers Interns del cos "per depurar les responsabilitats derivades del tracte proferit a les persones que s'havien refugiat al portal ".

La defensa dels agents, han informat fonts jurídiques, encara no ha presentat escrit de defensa. A més, la Fiscalia reclama indemnitzacions que ascendeixen a 91.200 euros donada la gravetat i el temps de baixa de les víctimes –un dels joves va estar minvat fins a 40 dies.