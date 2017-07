L'Ajuntament de Barcelona demana a Interior que aclareixi si hi ha un menor tancat al CIE

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat al ministeri de l'Interior ia la direcció del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca que aclareixin si un jove detingut al centre és menor d'edat. Aquesta és una de les reclamacions que el quart tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha traslladat després de la reunió mantinguda amb el col·lectiu de migrants que des de diumenge a la nit protagonitzaven una vaga de fam.

Asens es va posar aquest dimecres a la nit en contacte amb el Subdelegat del Govern a Catalunya, Emilio Ablanedo, per denunciar la presència d'un jove que diu poder acreditar que és menor d'edat. Ablanedo ha assegurat desconèixer aquesta circumstància, segons ha explicat Asens.

El Servei d'Orientació Jurídica, davant d'aquests fets, ha presentat una queixa al Comitè de Defensa dels Drets de l'Infant, a la direcció del CIE i a la Fiscalia perquè prenguin cartes en l'assumpte. "Ens preocupa especialment perquè altres vegades ja s'han denunciat ingressos de menors al CIE", denuncia Asens. El jove compta, explica Asens, amb un certificat de naixement que demostraria que té 17 anys.

Davant la possibilitat que al CIE hagi interns menors d'edat, el director general d'atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, Ricard Calvo, ha requerit a la Delegació del Govern espanyol a Barcelona i a la direcció del CIE que aclareixin de manera urgent aquesta circumstància. En una carta, Calvo recorda que "els menors han d'estar en els circuits de protecció de menors de la Generalitat".

En la trobada d'Asens amb els migrants, un d'ells ha manifestat que el motiu de la fugida de la República de Guinea va ser per veure en perill la seva vida, ja que assegura ser fill d'un polític opositor assassinat. Asens ha relatat que el col·lectiu de guineans, que fins dimecres a la nit es trobava en vaga de fam, porten 39 i 45 dies al CIE respectivament.

Els vaguistes denuncien que després de la travessia i el trasllat al CIE de Barcelona no se'ls ha aplicat cap protocol d'assistència i que pateixen "condicions molt dures". Van arribar al centre des de Motril (Granada) després d'una travessia pel mar d'Alborán en diferents embarcacions. En un dels casos es va espatllar el motor de l'embarcació i van anar a la deriva fins que van ser rescatats per salvament marítim i en un altre cas "se'ls va enfonsar l'embarcació", ha explicat Asens.

L'Ajuntament ha posat a disposició de la Delegació del Govern dels serveis mèdics i d'atenció psicològica al CIE, on recorda que es troben 200 migrants en pèssimes condicions i no hi ha l'atenció sanitària adequada. Segons denuncia el responsable municipal i també la Fundació Migra Studium, tres dels migrants que fins dimecres protagonitzaven la protesta van haver de ser hospitalitzats. Fonts policials neguen aquest extrem.