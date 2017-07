Referéndum y gobierno de izquierdas: intenso debate entre políticos en la segunda jornada de la UPEC

Bajo el lema "La izquierda en la encrucijada", Núria Parlon (PSC), Xavier Domènech ( Catalunya en Comú), Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP) mantuvieron el debate entre políticos de la UPEC. El periodista Joan Rueda, de El Punt Avui, les preguntó si es posible un gobierno de izquierdas en Catalunya.

La secretaria viceprimera del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, afirmó que para hacerlo posible sería necesario que pusiera en el centro de la acción política la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos sociales y no supeditarlo a un acuerdo en el debate identitario. En cambio, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, lo dejó en el aire, en función del resultado del referéndum sobre la independencia de Catalunya, previsto para el próximo 1 de octubre.

A su vez, Xavier Domènech lamentó que este gobierno de izquierdas no existiera todavía ya que, según dijo, las mayorías parlamentarias hace tiempo que lo hacen posible. En cambio, Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el Parlamento de Catalunya, lo ve muy difícil, ya que entiende que su formación no puede pactar con aquellos grupos que ponen como límite la Constitución de 1978 o el sistema de libre mercado.

En las intervenciones posteriores o en respuesta a las que hicieron los asistentes al acto, los ponentes polemizaron sobre el valor y la calidad que debe darse al referéndum convocado por el gobierno catalán. Sus aportaciones recibían aplausos de una parte de la sala o de otra en función de un público en el que también se manifestó la división de criterios.

Mientras Rovira defendía que el gobierno de la Generalitat ha adoptado medidas progresistas, Domènech puso en cuestión que algunos partidos de izquierdas quieran realmente, ahora, un gobierno de este signo. Gabriel justificó que se haya convocado un referéndum de independencia, con el apoyo de sólo el 48% de los votos obtenidos en las últimas elecciones al Parlament por 'Junts pel Sí' y la CUP aduciendo que la Constitución de 1978 fue votada favorablemente por un bajo porcentaje del censo catalán mientras que Parlon afirmó que Catalunya ya ejerce su derecho a la autodeterminación.

"Catalunya tiene autodeterminación interna, tiene autogobierno. Lo que no tiene es autodeterminación externa, que no le reconocen las Naciones Unidas ", dijo. Domènech acabó con la contundente afirmación de que "El nuevo país será de izquierdas o no será".

Debates republicanos

El debate político se reanudó con los "Debates republicanos" que mantuvieron el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de 'Barcelona en Comú', Gerardo Pisarello, y el presidente de la Fundación Irla, de ERC, Joan Manuel Tresserras. Tresserras animó a Pisarello y al grupo político que representa a incorporarse de forma activa en la promoción del referéndum sobre la independencia mientras que el dirigente de 'Barcelona en Comú' expuso las diferentes opiniones que hay en este grupo político en relación a la consulta.

Para Tresserras, se trata de aprovechar una ventana de oportunidad que difícilmente se repetirá para construir una república social nueva mientras que Pisarello consideró 'ingenua' la idea de desconectarse de España al día siguiente del referéndum e insistió en que España está más cerca ahora de una república social y de izquierdas que años atrás.

La política había estado muy presente en la última mesa del primer día de trabajo de la UPEC. Se presentó el libro 'Esperando los robots. Cataluña, España, Europa: Reflexiones sobre el día siguiente' en forma de entrevista del periodista Roger Palà al autor, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Palà catalogó el libro como “un manual sobre la política contemporánea” en Catalunya y España. Juliana reflexionó sobre una era de cambios acelerados donde no comprendemos con exactitud lo que pasa a nuestro alrededor. Una época caracterizada por el que el autor llama 'capitalismo de ciencia ficción' donde los medios de producción siguen formando parte del sector privado, ''pero ahora la materia prima es el alma humana''. Se refirió al auge de personajes como Donald Trump, a la inacción de los sectores conservadores españoles, atribuyó el descenso electoral del PSOE a sus batallas internas y a la entrada de Podemos en el juego político y al proceso soberanista catalán''. “Todo el proceso independentista protege a Convergencia de la erosión política”, concluyó.

Previamente a la presentación del libro de Juliana, una mesa compuesta totalmente por mujeres trató de '¿Involución o revolución educativa?'. Assumpta Baig, miembro de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, puso énfasis en los valores de la escuela durante los años de la Mancomunidad y la República, valores que, según ella, aun inspiran las escuelas de hoy. Cecilia Bayo, representante de la Asamblea Groga de Gràcia, lamentó que hay una clara involución en la educación en Catalunya y remarcó que la escuela debe esmerarse en hacer frente al individualismo. Finalmente, la profesora de Sociología de la UAB, Aina Tarabini, reclamó un cambio que incorpore una buena distribución de recursos entre centros, la representación adecuada de todos los actores del mundo educativo y tenga en cuenta las necesidades sociales específicas de cada centro.

Los feminismos de ahora

Tres mujeres tomaron el pulso, la tarde del jueves, a "Los feminismos de ahora". La profesora de Filosofía de la UB Fina Birulés explicó que el movimiento feminista ha pasado de la fase de la insurgencia a la de la institucionalización, del cuestionamiento del papel de la mujer a tratar de la cuestión de la mujer, con las virtudes y las complicaciones que eso conlleva. La abogada Laia Serra destacó el tejido extraordinario que tiene este movimiento pero echa de menos espacios de encuentro mientras que la periodista Natzar Farré dijo que su generación había estado dormida ante las reivindicaciones de género pero que se está despertando y se da cuenta que "el feminismo no es una moda sino que era, es y será una necesidad".

La sesión de este martes la habían abierto el periodista Andy Robinson y el catedrático de Economía Política y Políticas Públicas Vicenç Navarro. Bajo el título ambiguo de "Cuando surgen monstruos", dieron un repaso a la política internacional y el papel de políticos como Donald Trump, Jeremy Corbin o Bernie Sanders. Coincidieron en el análisis del trasvase de votos de las clases populares a líderes populistas como Trump o Marine Le Pen. "La clase trabajadora está cabreada en todas partes", dijo Navarro porque la han decepcionado los partidos o políticos de izquierda que la habían defendido tiempo atrás. Ambos, sin embargo, quisieron dar un aire optimista a sus intervenciones y mientras el economista apostaba por un movimiento internacional que acerque a Corbin, Sanders o Podemos, el periodista recordó que días atrás se había 'colapsado' al centro Madrid para asistir a una conferencia del filósofo de izquierdas, Slavoj Zizek. "Esto quiere decir que las cosas no están tan mal", dedujo Robinson.