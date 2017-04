El líder d'una entitat que va ser nominada al Nobel de la Pau lloa la lluita dels manters

"Els problemes dels migrants a Espanya són els mateixos que a l'Índia", comenta, pausat, Rajagopal P.V. minuts abans d'una trobada amb el sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona. "Molts vénen de Bangladesh a l'Índia, i es troben sense papers, ¿et sona?", diu el líder de l'entitat mundial per la "no violència" Ekta Parishad. Mentrestant, Aziz Faye, membre del col·lectiu manter de Barcelona, assenteix en senyal d'aprovació.

Rajagopal P.V. és el fundador de l'organització índia Ekta Parishad, un dels referents mundials en la lluita per la terra i la promoció de les persones pobres. Inspirada en el llegat de 'Mahatma' Gandhi, l'organització va ser nominada per la seva tasca l'any 2014 al Nobel de la Pau. L'activista indi s'ha desplaçat fins a Barcelona "només" -comenta Rajagopal- per conèixer la lluita del Sindicat Popular de Venedors Ambulants.

"La injustícia és la mateixa aquí i a l'Índia, i la lluita del col·lectiu de manters és molt interessant: jo puc donar-los veu internacional", diu Rajagopal, que en els últims anys s'ha dedicat a teixir ponts entre col·lectius desfavorits. "Si la tecnologia i el capital es mouen, per què els treballadors no?", afegeix el líder.

Rajagopal manté trobades amb premsa i líders mundials, als quals trasllada el missatge de les persones pobres. "És un suport molt bo", diu, per la seva banda, Aziz Faye, conscient de la tasca que Rajagopal realitza a tot el planeta.

Rajagopal P.V. és fill d'un seguidor i activista gandhià per la independència de l'Índia. Hereu del seu pare, Rajagopal P.V. ha llaurat una llarga tradició com a activista: a principis dels anys setanta va treballar en la reconciliació dels grups armats dacoits a l'Estat de Madhya Pradesh i ja als noranta va ser vicepresident de la Fundació Gandhi per la Pau.

L'activista es troba en aquests moments de peregrinació per diferents ciutats per donar a conèixer la marxa Jai Jagat. El mitjà d'acció principal d'Ekta Parishad són les marxes a peu i, coincidint amb el 150 aniversari del naixement de Ghandi, milers d'activistes es plantegen commemorar la data caminant des de Nova Delhi (Índia) fins a Ginebra (Suïssa). 17 països i 10.000 quilòmetres de caminada.

De fet, des del Partit Solidaritat i Autogestió Internacionalista (SAIN), responsables de la visita de Rajagopal a Espanya -aquest dimarts va ser a Burgos, es plantegen sumar-se a la marxa a França, sortint des de Ceuta. "Volem reivindicar amb la marxa també els problemes dels pobres d'aquí, per això volem sortir des de Ceuta i travessar Espanya per conscienciar", comenta un dels membres de la formació internacionalista, Diego Velicia.

SAIN valora acollir-se a la iniciativa fruit de la "grata experiència" de marxes similars a la Jai Jagat: el 2007, Ekta Parishad va reunir 25.000 persones a la marxa Janadesh, a nivell nacional. Cinc anys més tard, la ruta Jan Satyagraha va congregar 50.000 persones, que amb la seva acció van forçar el Govern Indi a signar un nou acord sobre la terra i l'accés als recursos per als més pobres del país, la coneguda com a 'Forest Rights Act '(Llei dels drets sobre els boscos).

Rajagopal s'ha desplaçat a Barcelona per conèixer la lluita dels manters Jordi Roviralta

Amb la visita de Rajagopal P.V., els manters de Barcelona sumen un nou suport internacional que els "reforça" -destaquen fonts del col·lectiu- per seguir amb la seva lluita. Fa uns mesos el Papa Francesc ja els va rebre en el marc de la Trobada Mundial de Moviments Populars i els va animar a "seguir lluitant"; El passat mes de febrer va ser l'ex Black Panther, Bob Brown, qui va compartir amb els venedors ambulants la multitudinària marxa pels refugiats.

Amb tot, el col·lectiu no és aliè al fet que aquest tipus de reconeixements no serviran per evitar tensions en la campanya de venda estival. A les portes de la Setmana Santa, preludi d'aquesta campanya, l'oposició de Barcelona ja ha demanat al Govern d'Ada Colau més mesures davant "la mort anunciada que seran els propers mesos en relació al top manta", va dir aquest dimarts el líder del Grup Demòcrata (antiga CiU), Joaquim Forn.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, va escórrer les crítiques el mateix dia anunciant nous plans de saturació de l'espai amb presència policial al Passeig Marítim, on els venedors s'han començat a instal·lar amb l'arribada del bon temps. L'any passat el consistori va utilitzar una estratègia similar per eradicar la venda al passeig Joan de Borbó, davant l'increment de manters. Ara, després de la trobada de prop d'una hora amb Rajagopal P.V., una nova veu internacional vetllarà per preservar dels drets i aspiracions dels manters.