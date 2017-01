La llei catalana de comerç topa amb la política de la Generalitat de racionalitzar horaris laborals

L'aprovació de la nova llei catalana de comerç, que liberalitza els horaris comercials i amplia els horaris comercials. La nova llei afecta especialment els horaris comercials, que ara fan possible obrir 75 hores setmanals, tres més que en la llei anterior. La nova norma deixa en mans del comerciant els períodes de rebaixes, malgrat que continua recomanant fer-les a l'hivern i a l'estiu. La norma xoca frontalment amb els esforços de la Generalitat per racionalitzar horaris laborals, segons coincideixen a destacar sindicats i petits comerciants.

A banda d'altres reaccions, els sindicats han mostrat clarament la seva oposició a la nova llei, CCOO de Catalunya va lamentar divendres que el Govern de la Generalitat hagi impulsat una nova llei catalana de comerç que preveu passar de les 72 hores tradicionals d'obertura comercial a la setmana a un màxim de 75 hores de dilluns a dissabte.

Igualment La UGT de Catalunya considera la mesura és incongruent, ja que s’apropa més al model estatal (90 hores setmanals d’obertura i liberalització total de les rebaixes) que a la llei catalana actual (72 hores setmanals i dos períodes limitats de rebaixes a l’estiu i a l’hivern), que precisament està suspensa i impugnada pel Govern estatal davant del Tribunal Constitucional.

Els sindicats estan en contra de l'ampliació d'horaris perquè entenen que no suposarà més contractació sinó que faran que les actuals plantilles hagin d'allargar les seves jornades laborals i, "vés a saber si aquestes ampliacions els seran compensades", explicava Camil Ros, secretari general de la UGT Catalana en la roda de premsa per valorar el nou any.

També hi estan en contra els petits comerciants, de base familiars, que consideren que amb l'ampliació hauran d'allargar les jornades a costa del descans personal, ja que no poden competir amb les grans cadenes que poden aprofitar que tenen plantilles per assumir l'escreix de feina.

Una cosa en què sindicats i petits comerciants coincideixen és en el fet de considerar que el contingut és "una decisió bastant incoherent amb la reforma horària que promulga el Govern de la Generalitat per facilitar la conciliació laboral i personal de la ciutadania".

Un aspecte discutit és el fet que la llei permetrà fer rebaixes als comerciants quan els hi sembli bé. Això pot ocasionar una dispersió i una proliferació que facin perdre efectivitat a aquests períodes de vendes extraordinàries.

La llei catalana s'acosta incrementant les hores que és possible obrir, a la norma d'àmbit estatal, que preveu obrir fins a 90 hores setmanals.

En l'apartat d'horaris comercials en la llei catalana queden exclosos els establiments d'alimentació de menys de 150 metres quadrats de superfície que no pertanyin a grans cadenes de distribució que estiguin ubicats en municipis de més de 5.000 habitants,regulava la normativa catalana d'horaris comercials del 2014 que en aquests moments està en suspensió per part del Tribunal Constitucional. La nova llei, però, sí que planteja una novetat que afecta els establiments, sigui quina sigui la seva activitat, de menys de 150 metres quadrats ubicats en municipis de menys de 5.000 habitants que no formin part de cap cadena de distribució que podran obrir cada dia de l'any. L'objectiu és afavorir l'existència d'una oferta comercial local en municipis molt petits, segons va dir el conseller del ram, Jordi Baiget.