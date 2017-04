Víctor Sala; “L’imaginari col·lectiu del públic es dirigeix més a les sèries de televisió que al cine”

Les sèries han passat de ser un producte de consum popular a ser un fenomen quasi bé de culte que en alguns casos ha arribat fins a museus i sales d’exposicions, i que protagonitza nombrosos festivals arreu, com el que se celebra a Barcelona cada primavera, el Serielizados Fest, un projecte de Víctor Sala i Betu Martínez que ha anat creixent a partir de la pàgina web i la revista serielizados.com, i que en l’última edició va portar a Barcelona a Dan Harmon, el creador de sèries com Community i Rick & Morty.

El projecte Serielizados va néixer amb el repte que els articles periodístics que parlaven de sèries passessin de la secció d’oci i televisió dels diaris a la de cultura, com es fa amb el cinema. "Es considera el cinema com art, fins i tot pel·lícules de diumenge a la tarda, així doncs, per què no passa el mateix amb les sèries de televisió?", es pregunta Víctor Sala. “Finalment ha estat el públic qui ho ha percebut i les cadenes de televisió han marcat les seves pròpies línies, a banda que ara hi ha una extraordinària fornada de guionistes que es dediquen a escriure sèries”, afegeix.

The Young Pope

La televisió ha capgirat el format i els guionistes tenen més poder, la qual cosa ha propiciat que una nova fornada d’escriptors de talent hagin trobat a la televisió un canal més nou. A banda el fenomen d’internet ha afavorit aquest procés. Han aparegut nous agents com Amazon i Netflix que fan contingut audiovisual per afavorir que el públic s’acosti a les seves plataformes i fidelitzar-lo. “Vivim la gran bombolla de l’audiovisual i mai s’havia creat tan contingut”.

Joc de trons o Breaking Bad formen part ja de la nostra iconografia com ha passat amb el cinema. “Ara, l’imaginari col·lectiu del públic es dirigeix més a les sèries de televisió que al cine”, assegura Víctor Sala. Anar al cinema és un ritual social que cada vegada fem menys perquè el consum està esdevenint individual. Per què les sèries tenen tant èxit? “Les pots veure sol, quan vols i on vols. Internet està creant éssers cada vegada més solitaris i, per exemple, si t’agrada una sèrie pots posar-te un capítol rere l’altre i no et decebrà perquè més o menys segueixen el mateix estil”.

Itàlia, primer país convidat del Serielizados Fest

Aquesta quarta edició posa el focus en la ficció europea amb Itàlia com a país convidat i amb creadors de sèries com The Young Pope, Gomorra, 1992, Muerte en León, El Ministerio del Tiempo, El Fin de la Comedia. Un total de més de 30 activitats al voltant de l'univers de la sèries de televisió de les quals destaquem les següents:

Dijous 20 - Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna

11 - 13h: Masterclass a càrrec de Leonardo Fasoli i Maddalena Ravagli, guionistes de la sèrie italiana Gomorra. Preu: 10 €

Gomorra

Divendres 21 - CCCB. Entrada de dia i abonament.

Hall:

17h: Projecció Sèrie: Game of Thrones, La Batalla de los Bastardos.

18h: Xerrada: El creador de la sèrie espanyola El Ministerio del Tiempo Javier Olivares.

20.30h: Xerrada: El 'noir italià' amb Ludovica Rampoldi, guionista de 1992 i Gomorra i Leonardo Fasoli i Maddalena Ravagli, guionistes de Gomorra i CeroCeroCero.

22.30-23.30h: Xerrada + Projecció Sèrie: capítol de la segona temporada de El Fin de la Comedia + Q & A amb els creadors de la sèrie: Raúl Navarro i Miguel Esteban.

Auditori:

18h: Projecció documental: Estrena de The Last Laugh. Pot ser l'Holocaust un tema graciós? sobre els límits de l'humor amb Sarah Silverman, Mel Brooks, Louis CK, Ricky Gervais, entre d'altres.

19.30h: Projecció Sèrie: Estrena a Espanya del pilot de Valkyrien, l'últim 'nordic noir' produït a Noruega i que ha aconseguit un èxit rotund en 2017. Amb la presentació a càrrec del productor Eric Vogel.

Dissabte 22 - CCCB. Entrada de dia o abonament.

CCCB:

Hall

16h: Xerrada: Conversa entre Tony Grisoni i Toni Garcia Ramon.

17h: Projecció Sèrie: Pilot de The Young Pope, sèrie dirigida per Paolo Sorrentino

18.30h: Xerrada + projecció Sèrie: La no-ficció amb Justin Webster i Enric Bach, creadors de Muerte a León i Carles Porta, autor del best-seller Tor, la muntanya maleïda i Fago. Projecció posterior del pilot de Muerte a León sobre el cas d'assassinat en 2014 d'Isabel Carrasco, presidenta de la Diputació de Lleó.

Auditori:

20-21.30h: Projecció documental: Estrena a Espanya de David wants to fly. L'estranya relació entre David Lynch i un centre de meditació transcendental hindú. Un exercici de mitificació i desmitificació del creador de Twin Peaks.

Fàbrica Moritz: Entrada individual

Sala 39:

19h: Teatre. El Niño de la Tele. Rubén Ramírez, nen prodigi que als anys 90 es va passejar per diversos platós de televisió i que ara ha passat a l'oblit. Imitava a polítics i presentadors mentre compartia sofà amb celebrities castisses del moment com Luis del Olmo, Bertín Osborne i Carmen Sevilla. Preu: 12 €

22.30h: Cloenda: Late Show. Cartell per confirmar. Preu: 10 €.