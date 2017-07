De BCN World a Hard Rock Entertainment: així s'ha encongit el complex de casinos tutelat per la Generalitat

"Serem un Orlando europeu". L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha reaccionat amb entusiasme als primers detalls que el grup Hard Rock International ha revelat sobre la seva inversió a Tarragona per construir un macrocomplex d'oci i joc. El projecte, denominat Hard Rock Entertainment World, substitueix l'anomenat BCN World, i encara no té data per començar-se a construir. Les diferències no són només de nom: el macrocomplex, situat al costat de Port Aventura, s'ha reduït a la meitat de les previsions inicials del Govern.

Corria el setembre del 2012 i, després del cop de porta del magnat Sheldon Adelson a construir un Eurovegas al delta del Llobregat, Artur Mas i l'empresari valencià Enrique Bañuelos, el constructor que va portar a la fallida la immobiliària valenciana Astroc, es van treure de la màniga BCN World.

Les xifres feien marejar: 1,5 milions de metres quadrats, 4.500 milions d'inversió, sis casinos, 10.000 habitacions d'hotels, 9.000 escurabutxaques –a tot Catalunya es calcula que n'hi ha unes 35.000– i 40.000 llocs de treball per fer sortir de la crisi la província de Tarragona.

L'anunci va acabar en farol el desembre de 2014. Veremonte, el grup promotor de BCN World liderat per Bañuelos, va anunciar que no podia executar la compra dels terrenys, propietat de La Caixa, per 377 milions d'euros. La Generalitat va prendre les regnes dels casinos i va assumir directament les negociacions amb els grups interessats, Hard Rock i Melco. "El 2015 el projecte estarà llest", va pronosticar el llavors conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig.

No obstant, els dubtes dels inversors i les eleccions anticipades de 2015 van retardar encara més el complex. Després d'unes negociacions que a la Generalitat reconeixen que han estat complicades, aquest dilluns Hard Rock ha detallat la seva oferta pel projecte, que des del Govern han rebut amb els braços oberts. Ara l'empresa té dos mesos per formalitzar la compra dels terrenys.

La marca nord-americana destinarà 120 milions a l'adquisició de terrenys, deu milions més del valor del sòl que van pactar la Generalitat i La Caixa després de l'abandonament de Veremonte. Les xifres inicials del projecte permeten comprovar la reducció que ha patit BCN World, que tindrà com a màxim una superfície construïda de 745.000 metres quadrats. La inversió total del projecte anunciat per Hard Rock ascendeix a 2.000 milions, menys de la meitat que la que pilotava Veremonte.

De sis casinos s'ha passat a un, i l'àrea de joc, de moment, ocuparà 9.785 metres quadrats dels 30.000 que li permet el pla urbanístic. Al principi només es construiran dos hotels que ocuparan 64.000 metres quadrats dels 425.000 que limita el Pla Director Urbanístic (PDU) que la Generalitat va redactar ad hoc pel complex.

Les previsions de llocs de treball també han disminuït respecte al projecte inicial. Seran 11.500 entre directes i indirectes, segons Hard Rock. El que no ha canviat són els avantatges legislatius que Veremonte va imposar a la Generalitat per atraure inversors abans de la seva fugida del projecte: l'impost al joc es reduirà del 55% al 10% un cop s'obri el primer casino. Un esdeveniment per al qual Hard Rock no ha volgut posar data.

Els ecologistes porten el PDU als tribunals

La Generalitat, que porta tutelant el projecte des de la fugida de Veremonte el 2013, i els alcaldes de la zona han respirat alleujats aquest dilluns, conscients que sense Hard Rock el projecte quedava abocat al fracàs. L'encarregat d'expressar la satisfacció de la Generalitat davant les càmeres no ha estat ni el president ni el vicepresident sinó el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó (ERC). "La candidatura d'Hard Rock és solvent i respon al que es pretenia", ha indicat.

La visió de Salvadó contrasta amb el rebuig que ERC havia mostrat a BCN World quan el partit estava a l'oposició. El líder d'ERC i ara vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va arribar a dir el 2013 que si d'ell depengués prohibiria el joc. El partit, de fet, es va oposar al Parlament a la rebaixa fiscal al joc que ara ha assumit des del Govern.

En aquest sentit, si la inversió anunciada per Hard Rock s'acaba concretant, altres empreses sortiran guanyant fiscalment. Per exemple, el Grup Peralada de la família Suqué Mateu, propera a Convergència, que es va despenjar del projecte de Tarragona en la seva fase final. El motiu és que la polèmica rebaixa fiscal que van imposar els primers promotors de BCN World no entrarà en vigor fins que Hard Rock acabi de construir el seu casino, però després se'n beneficiaran tots els centres de la resta de Catalunya, inclosos els tres que té el Grup Peralada.

Per la seva banda, els grups opositors al projecte han anunciat una batalla legal i han recorregut el Pla Director Urbanístic (PDU) del complex davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Hard Rock anuncia una inversió sense tenir comprats els terrenys i sense dir si assumirà els costos d'adequació de les carreteres i la depuradora de la zona", ha denunciat el portaveu d'Aturem BCN World, Joan Pons.