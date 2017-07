El COE i CaixaBank celebren el 25è aniversari de les Llibretes Campions que van assegurar el futur dels olímpics

Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 es recordaran per la transformació que van portar a la ciutat i per les 22 medalles que va aconseguir la delegació espanyola. Darrere dels èxits també hi havia un programa per assegurar el futur econòmic d'esportistes i premiar el seu esforç, la Llibreta Campions impulsada per "la Caixa", de la qual, igual que els Jocs, aquest 2017 se'n compleixen 25 anys.

En conjunt, la inversió total de "la Caixa" va ascendir a 50 milions d'euros, 8.125 milions de les antigues pessetes, a través de les 676 Llibretes Campions que va repartir –molts esportistes en van aconseguir diverses, sent la natació l'esport que més llibretes va aconseguir amb 130. D'aquesta quantitat s'han lliurat ja 23,4 milions i en queden 26,6 milions d'euros més pendents de cobrament.

Un acte aquest dimarts a la seu l'entitat financera a Barcelona ha commemorat els 25 anys de la Llibreta Campions, ideada el juliol de 1988 per contribuir econòmicament a la pensió dels esportistes espanyols que obtinguessin èxits esportius internacionals entre els JJOO de Seül '88 i Barcelona '92. La iniciativa, a més d'apuntalar el futur econòmic dels esportistes, premiava els rècords i els resultats en les cites internacionals.

Els premis oscil·laven entre els 30.000 i 600.000 euros en funció dels rècords absoluts, les medalles i els bons resultats dels esportistes. En complir els 50 anys, els esportistes poden decidir cobrar la quantitat de la seva llibreta directament o com una renda mensual. 313 atletes rebran la quantitat de la seva Llibreta Campions a partir de 2018, 34 la cobraran aquest any i 190 ja ho han fet.

A més dels dirigents de l'entitat financera i l'olimpisme espanyol, l'esdeveniment ha comptat amb un diàleg entre Fermín Cacho, medalla d'or en atletisme el 92; Almudena Muñoz, medalla d'or en judo; i José Manuel Moreno, medalla d'or en ciclisme en pista, que ha mostrat la seva disposició a participar als JJOO de Tòquio '20.

"Jo tenia 23 anys i me'n quedaven 27 per cobrar 125 milions de pessetes. En arribar al meu poble un amic em va dir que la guardés en un calaix i me n'oblidés. Ho vaig fer i ara l'hi agraeixo perquè tinc un futur assegurat gràcies a la llibreta", ha dit Moreno. "La Llibreta em va canviar la vida i em va donar molta tranquil·litat pel futur dels meus fills", ha afegit Muñoz.

"Ens agrada pensar que la Llibreta Campions va contribuir a uns Jocs Olímpics perfectes", ha afirmat el president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, que ha exalçat la figura de Joan Antoni Samaranch "no només com a ideòleg de la Llibreta Campions sinó també per tot el que va suposar per a Barcelona '92 i l'olimpisme, i el que ha representat per a "la Caixa" ".

Fainé també ha destacat el paper de Josep Vilarasau, que el 1992 era el primer executiu de "la Caixa", en la posada en marxa de la Llibreta. Per la seva banda, el president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat que "la millor herència que CaixaBank podria haver rebut és aquest exemple de generositat cap al món de l'esport i que en la mesura del possible intentarem mantenir".

En la seva intervenció, el president del COE, Alejandro Blanco, ha destacat el suport de CaixaBank a l'olimpisme i als seus valors. "El seu suport a programes com ADO ha jugat un paper clau per a materialitzar el gran salt de qualitat de l'esport espanyol en les últimes dècades en l'àmbit internacional", ha subratllat.