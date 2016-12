En llibertat amb càrrecs el regidor de la CUP de Vic investigat per "incitació a la sedició"

El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha deixat en llibertat amb càrrecs el regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, detingut aquest dimarts. Coma està investigat per "incitació a la sedició" per donar suport en un ple a la declaració independentista que el Parlament va aprovar el 9 de novembre del 2015.

El partit d'extrema dreta de Vic de Josep Anglada va denunciar Coma a la Guàrdia Civil per les seves paraules en el ple. El cas va passar a l'Audiència Nacional i el regidor no va acudir a declarar quan estava citat el passat 24 d'octubre, per la qual cosa el jutge va ordenar la seva detenció.

En el seu discurs, Coma va instar a "deixar de supeditar les nostres decisions a les institucions espanyoles, especialment a un Tribunal Constitucional deslegitimat" i va afegir, en referència a la independència i a la desobediència: "Per fer la truita caldrà trencar els ous". Segons ha escrit el jutge Ismael Moreno en la interlocutòria que ha deixat en llibertat a Coma, les paraules del regidor en el ple suposen una "crida als ciutadans a l'incompliment de les lleis que considera injustes, així com a desobeir els tribunals i, de forma més concreta, el Tribunal Constitucional".

La declaració de Coma d'aquest dimecres ha durat gairebé una hora en que l'edil ha contestat a les preguntes del fiscal (el jutge no li ha preguntat). El fiscal, Vicente González Mota, ha demanat la retirada del passaport al regidor, cosa a la que ha accedit el jutge. Tot i que Coma viu amb la seva família i treballa a Vic, el jutge considera que hi ha risc de fuga "tenint en compte les seves negatives a comparèixer i les seves manifestacions relatives a no reconèixer els tribunals de justícia quan consideri que no respecten els drets polítics de els pobles".

Segons ha explicat a la sortida de l'Audiència Nacional l'advocat de Coma i diputat de la CUP, Benet Salellas, durant l'interrogatori "li han preguntat què significava truita, què significava ous i què significava trencar". Ha afegit que Coma ha reivindicat davant del jutge "la desobediència civil com a instrument de canvi i generadora de justícia".

La segona part de l'interrogatori, segons Salellas, s'ha centrat en preguntes sobre per què Coma no havia anat a declarar quan va ser citat i en sobre si reconeixia els tribunals. "Coma ha explicat que no entenia per què se'l citava i ha dit que no reconeix ni els tribunals espanyols ni els francesos", ha explicat.

La CUP critica el jutge

Abans d'entrar a l'Audiència Nacional, Salellas ha afirmat que el jutge Ismael Moreno "ha aplicat la llei franquista per privar de llibertat" al regidor. Salellas ha mostrat la interlocutòria de detenció del jutge, en la qual s'explica que la investigació té el seu origen en una denúncia davant la Guàrdia Civil del regidor d'extrema dreta de Vic, Josep Anglada, de les paraules que Coma va pronunciar en un ple en suport a la resolució independentista del Parlament.

La interlocutòria de Moreno assegura que l'"execució" dels fets denunciats per Josep Anglada "s'enquadra en els delictes contra la forma de Govern", delictes que no figuren en el Codi Penal actual i sí que figuraven a la llei franquista de 1973.

"En el Codi Penal actual no hi ha cap capítol, cap títol ni cap secció en la qual es parli de delictes contra la forma de govern", ha explicat Salellas per afirmar que "el jutge Moreno aplica la llei franquista per privar de llibertat al regidor de la CUP".

Això demostra, a parer seu, "l'autoritarisme present a l'Audiència Nacional i la connexió directa del règim jurídic de la dictadura present avui en la causa contra Joan Coma". "Es tracta de la defensa del mateix règim democràtic en el seu conjunt. La posició de Joan Coma és antifranquista perquè el dret que se li vol aplicar és el dret de Franco", ha afegit Salellas.