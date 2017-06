De les petites victòries a les alternatives globals

Entre el 9 i el 11 de juny, alcaldes, regidors i activistes de més de 40 països es van donar cita a Barcelona per a la trobada municipalista internacional "Ciutats Sense Por" ( Fearless Cities). L'esdeveniment va reunir, per primera vegada, una xarxa de plataformes municipalistes que s'ha anat expandint arreu del món, amb un perfil relativament baix, durant els últims anys.

El moviment municipalista està compost per un ecosistema d'organitzacions que treballen a escala local tant en pla electoral com més enllà d'ell. Es tracta d'un moviment definit tant pels seus objectius com per la seva forma de fer política, i la seva insistència en la necessitat de fer les coses d'una altra manera li atorga una potència única en el context actual.

El municipalisme treballa en l'escala local. En una època caracteritzada per discursos xenòfobs que exclouen la gent en funció de criteris nacionals o ètnics, el municipalisme construeix formes d'identitat col·lectiva i de ciutadania alternatives basades en la residència i la participació. El municipalisme és pragmàtic i es basa en objectius específics: en un sistema neoliberal que ens diu que "no hi ha alternativa", el municipalisme demostra que les coses es poden fer d'una altra manera mitjançant victòries petites però concretes, com remunicipalitzar serveis públics o proporcionar esquemes d'identificació per a immigrants indocumentats. El municipalisme ens permet reclamar l'autonomia individual i col·lectiva, en resposta a les demandes ciutadanes d'una democràcia real, el municipalisme obre formes de participació que van més enllà de votar cada tants anys.

El mapa municipalista global avui

El moviment municipalista ha aconseguit avenços significatius en determinades parts del món. Potser l'experiència contemporània més profunda del municipalisme es troba en els moviments kurds de l'Orient Pròxim. Contra el més hostil context de conflicte i repressió, els kurds estan construint models assemblearis feministes de democràcia sense Estat. L'exemple més notable és la regió autogovernada de Rojava al nord de Síria.

El municipalisme també floreix al sud d'Europa. A Espanya, els governs de les principals ciutats, incloses Barcelona i Madrid, estan conformats per plataformes ciutadanes. Aquestes van seguir els passos dels municipalistes de les "Candidatures d'Unitat Popular" (CUP), que van aconseguir una representació significativa en les eleccions catalanes locals de 2007 a 2011.

Les 'ciutats del canvi' de l'Estat espanyol estan revertint mesures d'austeritat, remunicipalizando serveis bàsics i integrant d'una perspectiva explícitament feminista a les polítiques públiques. En actuar com a xarxa, aquests municipis també juguen un paper significatiu en el qüestionament de les polítiques del govern central en matèries com migració i habitatge. A Itàlia, Cambiamo Messina dal Basso ha estat un exemple d'hora del que es coneix com "neomunicipalismo" i va accedir a l'alcaldia d'aquesta ciutat siciliana en 2013. A Nàpols, una coalició municipalista ha desenvolupat formes innovadores de democratitzar els comuns urbans i es oposar als plans de desenvolupament urbà del govern central sota el lideratge de l'alcalde Luigi Demagistris. Diferents plataformes ciutadanes han obtingut banques a Bolonya i Pisa, mentre que en altres ciutats com Pàdua o Verona hi ha plataformes que es presentaran a les eleccions locals del 11 de juny.

En altres llocs, el municipalisme s'està explorant com a estratègia per al futur en resposta als fracassos i els límits de les polítiques nacionals. A França, per exemple, els activistes del moviment Nuit Debout que van ocupar les places en 2016 estan pensant a replicar el camí municipalista pres pels indignats, la seva contrapart espanyola, en les eleccions locals de 2020. L'aliança ciutadana-verd-esquerrà RCGE que governa Grenoble amb l'alcalde Eric Piolle i Autrement pour Saillans a la petita ciutat de Saillans poden servir com a potencials fonts d'inspiració més properes. Després d'una elecció presidencial en la qual les opcions eren un candidat neoliberal i un altre d'extrema dreta, ha arribat l'hora que França demostri que existeixen alternatives a nivell local.

De la mateixa manera, en els EUA, el triomf de Trump va provocar entre els que van donar suport a Bernie Sanders un seguit de reflexions relacionades amb el potencial dels pobles i ciutats com a espais de resistència i transformació. El mateix Sanders ha dit que el pròxim pas del moviment ha de ser organitzar-localment i presentar candidats en eleccions municipals. El Working Families Party , que ha donat suport a Sanders el 2016, està treballant activament per a utilitzar l'energia del seu moviment en les primàries locals i estatals. Als EUA ia França hi ha casos aïllats de plataformes municipalistes ( Richmond for All a Califòrnia i la People 's Assembly a Jackson, Mississippi) que podrien servir de models per a un moviment més ampli.

A Hong Kong, el consell municipal s'ha convertit en un lloc clau del conflicte entre el moviment a favor de la democràcia i el govern xinès: els regidors electes dels partits Demosisto i Youngspiration han de enfrontar-se amb la repressió i la persecució estatal pel seu rol en les protestes a favor de la democràcia dins i fora del recinte del concejo.

A Polònia, un altre país governat per la dreta autoritària, un moviment municipalista s'ha estat gestant des de fa uns anys. El 2011 es va fundar el Congrés de Moviments Urbans, que va aconseguir reunir diverses organitzacions que treballen a nivell local. Diverses plataformes ciutadanes del Congrés es van presentar a eleccions locals el 2014, obtenint banques en sis consells municipals i en consells de districte de Varsòvia i guanyant a més l'alcaldia de Gorzow Wielkopolski. Les eleccions municipals de 2019 trobaran a aquest moviment fent més avanços en aliances amb seccions del partit nacional Razem.

A Llatinoamèrica, els moviments municipalistes també generen espurnes d'esperança sobre un fons d'estancament nacional o de crisi. En 2016, Áurea Carolina de Freitas de la plataforma ciutadana Cidade que Queremos Ser la candidata més votada per al consell municipal de Belo Horizonte, al Brasil, mentre que Jorge Sharp, un exmilitant de estudiantil recolzat per una plataforma ciutadana, va guanyar l'alcaldia de la segona ciutat de Xile, Valparaíso. A Rosario, Argentina, Ciutat Futura s'ha passat els últims deu anys creant institucions no estatals per fora del consell municipal i poc més d'un any utilitzant als seus tres regidors per empènyer el canvi des del seu interior.

Un nou espai polític?

Fins al moment, les connexions internacionals entre aquests moviments han estat limitades majorment a intercanvis bilaterals vinculats a l'organització d'estratègies o debats polítics, però la possibilitat d'articular un espai polític nou entre experiències tan diverses resulta temptadora. La resposta a la invitació de Barcelona en comú a la trobada Ciutats sense por (amb més de 600 participants de més de 180 ciutats registrats) sembla indicar que la consciència latent d'una identitat municipalista comú i l'anhel d'aprofundir la col·laboració global ja hi són presents.

Això últim és important perquè la consolidació i l'expansió del municipalisme a nivell global podrien determinar la capacitat d'una plataforma individual per complir els seus objectius en el llarg termini. Al capdavall, una de les més grans limitacions amb les que brega el municipalisme és la seva incapacitat per respondre davant poders i interessos que travessen fronteres: l'especulació transnacional sobre els mercats de terres i habitatges urbans, l'amenaça que suposen les multinacionals per a les economies locals i la sostenibilitat ambiental i els desplaçaments i les migracions forçoses. Únicament una resposta forta i interconnectada podrà contrarestar al poder corporatiu i als governs centralitzats en aquestes àrees.

Definir un pla per l'internacionalisme del segle XXI serà una tasca per als mateixos moviments municipalistes. Un internacionalisme que superi les estructures burocràtiques formals i que tregui profit de les línies de treball que constitueixen la definició mateixa de municipalisme: un moviment concret i basat en objectius, feminista i col·laboratiu, radical, però pragmàtic. Només d'aquesta manera, mitjançant infinits actes de valentia, i a través de la fe en els efectes acumulatius de milers de petites victòries podrem construir una alternativa global per a un món en crisi.