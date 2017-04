La CUP critica els "càlculs partidistes" de David Bonvehí i el PSC retreu el seu "doble discurs"

Pluja de crítiques pel responsable d'organització del PDECat, David Bonvehí, després de les gravacions revelades per Catalunya Plural en què obria la porta a presentar un candidat "autonomista" en cas de fracàs del procés sobiranista. La CUP, el soci parlamentari del Govern de Puigdemont, ha carregat aquest dijous contra els "càlculs partidistes" de Bonvehí. Per la seva banda, el PSC ha avisat al PDECat que "no és bo tenir doble discurs" sobre el model d'Estat.

"No és temps ni de dubtes ni d'actituds derrotistes ni de càlculs partidistes. Els que no ho entenguin, millor deixin pas", ha valorat la diputada de la CUP al Parlament, Mireia Boya. "Els escocesos no es van tornar autonomistes amb la victòria del NO en el referèndum. Han anat a pel segon [referèndum]", ha abundat la diputada a través del seu compte de Twitter.

no és temps ni de dubtes ni d'actituds derrotistes ni de càlculs partidistes. Aquells q no ho entenguin, millor deixin pas — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 13 d’abril de 2017

Per la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha advertit al PDECat que "s'ha de tenir sempre el mateix discurs, en públic i en privat". Per Illa, mantenir un doble discurs "no és bo per a ningú, ni per a la política ni per als ciutadans de Catalunya ni per a la pròpia persona que ho fa". Illa ha afegit que els socialistes sempre han pensat que "el procés secessionista no va enlloc" i que ells plantegen una reforma federal de la Constitució que haurien d'acabar votant els catalans.

Des de Ciutadans, el diputat al Parlament Fernando de Páramo ha considerat que "entre mentides i mentides als polítics separatistes se'ls escapa alguna veritat". Així mateix, ha considerat que els enregistraments de Bonvehí demostren que els polítics independentistes "en privat diuen que hi haurà eleccions però en canvi públicament parlen de repetir el 9-N". "L'única sortida són noves eleccions a Catalunya", ha tancat De Páramo en declaracions al programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

En la mateixa línia s'ha expressat el líder del PP català, Xavier García Albiol, que ha assegurat que els dirigents del PDECat, quan "es reuneixen entre ells", saben que el referèndum no es farà. Albiol ha instat al PDECat a preguntar-se per què "fa cinc anys CDC era el partit de referència del catalanisme i ara s'ha convertit en la marca blanca d'ERC"

Bonvehí, en un dinar celebrat el passat 31 de març amb membres del seu partit, va apuntar tres finals per al procés sobiranista: que acabi bé, anar a noves noves eleccions catalanes "enmig de la voràgine" abans que acabi o que, per contra, que acabi sent "un desastre". En aquest cas, el PDECAt s'hauria d'adaptar abandonant les tesis independentistes triant un candidat "autonomista".

En el dinar mantingut amb un grup d'electes de la seva comarca, Bonvehí remarca la necessitat de moderar el seu discurs i l'aposta per Santi Vila per Barcelona. En els àudios revelats per aquest diari, el coordinador de l'PDECat també opina que el partit no pot ser "més radical que Esquerra o la CUP" i que "molts votants de Duran [Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de l'extinta Unió] de bona fe han de votar" el PDECat.