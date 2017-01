ERC guanyaria unes eleccions autonòmiques a Catalunya superant de llarg el PDECAT i Cs

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) seria l'organització majoritària si es fessin ara eleccions al Parlament de Catalunya. L'independentisme mantindria la majoria absoluta però perdria part de la seva força. Ciutadans mantindria la primacia a l'oposició amb una lleu baixada. El PSC passaria per davant de CSQEP. El PP es recuperaria i la CUP perdria la meitat dels seus escons, segons una enquesta de GAD3, publicada per La Vanguardia fet entre els dies 2 i 5 de gener.

ERC obtindria, segons aquest estudi, 37 diputats. Al seu torn, el Partit Democrata Europeu de Catalunya (PDECAT) obtindria 27 diputats. Això suposa que s'aconseguirien més diputats dels que actualment té Junts pel Sí, que ara en té 62. La diferència seria que s'aferma la força d'ERC.

La segona conseqüència resideix en el retrocés de la CUP que, segueix sent molt important: els anticapitalistes perdrien ara la meitat del seu capital electoral i parlamentari, pel que retindrien únicament cinc dels 10 diputats actuals. En conseqüència, l'ascens d'ERC no només es produiria a costa de l'PDECat, sinó també de la CUP.



Majoria independentista

Si es compara aquest estudi amb els diputats que hi ha ara mateix al Parlament, l’independentisme mantindria la majoria absoluta amb 69 diputats, però en perdria tres respecte als que té ara.

Per la seva banda, els socialistes catalans també retrocedirien lleument (una mica més d'un punt i un escó, i es quedarien amb 15), tot i que seguirien per davant de Catalunya Sí que és Pot (CSQP), que continuaria sense complir les seves expectatives d'avançar al PSC en unes autonòmiques. Ara, en canvi, la confluència catalana de l'esquerra alternativa milloraria el seu suport electoral del 2015 en gairebé dos punts i tres escons, però es quedaria en 14 diputats enfront dels 15 del PSC.



Millora del PP català, amb un avanç d'1,3 punts i fins a dos escons, completaria una ajustada franja en què els populars competirien directament amb els socialistes i els comuns per la quarta plaça del rànquing parlamentari.