La Fiscalia demana presó per a dos homes per clavar cops de puny a un sense sostre en un caixer de Barcelona

L'aporofobia, l'odi als pobres, portarà al banc dels acusats a dos homes de Barcelona. El fiscal contra els delictes d'Odi i Discriminació, Miguel Ángel Aguilar, demana dos anys de presó per a dos joves per propinar tres cops de puny a un sense sostre en situació de gran vulnerabilitat que passava la nit en una oficina bancària. El fiscal remarca que els dos presumptes agressors van humiliar i denigrar la víctima per la seva extrema pobresa.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal acusa els dos joves d'un delicte contra la integritat moral, amb l'agreujant d'abús de superioritat, i un delicte lleu (les antigues faltes) de lesions. A més de la pena de presó, també demana per a ells una multa de 1.620 euros i que indemnitzin la víctima amb 500 euros per les lesions sofertes i amb 3.000 euros pel dany moral causat.

Els fets van passar la matinada del 9 d'octubre de l'any passat en una sucursal bancària del carrer Viladomat de Barcelona. Els dos acusats, sosté el fiscal, "van colpejar insistentment" la porta de la sucursal per poder accedir al caixer automàtic, ja que l'oficina estava tancada, fins que van aconseguir que el sense sostre els obrís.

A continuació, i sense dir res, un dels joves va propinar a l'indigent una forta empenta i un cop de puny a l'ull esquerre, que el va fer caure al terra, segons el fiscal. Quan la víctima intentava aixecar-se, l'acusat li va donar dos cops de puny a la cara, mentre l'altre "reia i assentia a tot el que estava esdevenint".

De fet, segons el fiscal, l'altre jove no només no va fer res per intentar impedir l'agressió, sinó que va contribuir a que la víctima sentís més pànic ja que es va dirigir al sense sostre en to desafiant i intimidatori i li va dir: "En un moment s'acaba tot".

Humiliació per ser pobre

Pel ministeri públic, els dos joves van actuar amb ànim no només de menyscabar la integritat física del sense sostre, sinó també d'humiliar-lo i denigrar-lo per la seva situació de vulnerabilitat derivada de la seva extrema pobresa, aprofitant la solitud de la víctima i que el caixer estava tancat al públic. A conseqüència de l'agressió, el sense sostre va patir un hematoma a l'ull esquerre i un contusió cranial.

El fiscal remarca que la víctima viu des de fa quatre anys al carrer "en una situació personal de gran vulnerabilitat", ja que no té llar, ni feina, ni suport familiar. A més, ha patit malalties que l'han deixat cec de l'ull dret i conserva només el 40% de la visió de l'ull esquerre, on va rebre els cops de puny i té dificultats de parla perquè ha patit un càncer de llengua.

És el segon cas d'aporofòbia que arriba als jutjats de Barcelona en els últims mesos. Un 'youtuber' està imputat –investigat segons la nova denominació– per donar galetes amb pasta de dents a un altre sense sostre.