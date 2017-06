La Fiscalia rebutja exculpar Meritxell Borràs malgrat que el concurs de les urnes va quedar desert

Que el concurs per comprar urnes quedés desert no és motiu per exculpar la consellera que el va impulsar. Així ho entén la Fiscalia, que ha fet arribar aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un escrit on s'oposa a la petició d'arxiu de la causa que va sol·licitar la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

A més, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha respost amb duresa a les crítiques de la defensa de Borràs i el Govern, que el van acusar de fer un ús "preventiu" del dret penal amb la seva querella. Segons el fiscal, aquestes qualificacions són "afirmacions tan gratuïtes com infundades" i "frases potser idònies per a eslògans o consignes però que no es compadeixen amb la realitat dels fets".

En el pla jurídic, el TSJC haurà ara de decidir què fa amb la querella sobre Borràs. La defensa va demanar l'arxiu de la causa, admesa a tràmit fa deu dies, petició a la qual s'oposa la Fiscalia. Si la causa segueix endavant, Borràs i el seu exnúmero dos, Francesc Esteve, es convertiran en els primers càrrecs del Govern imputats pel referèndum. En concret, pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.

La defensa de Borràs va sostenir en el seu recurs que les urnes podrien no ser pel referèndum, sinó que també estaven pensades per a eleccions sindicals, en consells escolars o AMPES. A més, aquest dimarts va ampliar el seu recurs al·legant que el concurs va quedar desert.

El fiscal rebutja que el fracàs del concurs pugui suposar un motiu per arxivar la causa. "Que no s'hagi arribat a la meta pretesa no afecta la consumació del delicte", assenyala Romero de Tejada. "El recurrent [la defensa de Borràs] sembla desconèixer que tots els ordenaments penals sancionen la temptativa i altres formes d'execució imperfecta del delicte", afegeix.

Tampoc accepta el fiscal l'argument de les urnes per les eleccions a les AMPES, ja que després de l'anunci que el concurs quedava desert la consellera Neus Munté va mantenir el seu compromís de comprar urnes per al referèndum.

Per a Romero de Tejada, la licitació del concurs per a comprar les urnes és el que ha de tenir en compte el TSJC per investigar a Borràs, i no el seu resultat final. "Els actes posteriors a la resolució administrativa il·legal, com la concurrència d'empreses licitadores o l'obertura de propostes, són conseqüències derivades d'un delicte ja comès", assevera. La pilota ara està sobre la teulada del TJSC.