L'alcalde de Manresa (PDECat) destitueix la seva número dos (ERC) pel cas Bonvehí

La crisi de confiança entre el PDECat i ERC, sorgida arran de la gravació de la confessió "autonomista" de David Bonvehí revelada per aquest diari, s'ha cobrat aquest dimarts la seva última víctima. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent (PDECat), ha destituït a la seva número dos Mireia Estefanell (ERC), traient-la del govern de coalició del municipi.

El PDECat considera que la republicana va ser l'autora de la gravació dels àudios publicats per Catalunya Plural, ja que Estefanell es trobava en el mateix restaurant on menjaven els càrrecs convergents i la seva veu apareix en els enregistraments parlant d'enviar missatges a Oriol Junqueras. Malgrat les sospites, Bonvehí ha anunciat aquest dimarts a primera hora que no posarà les gravacions a disposició de la Fiscalia, com havia anunciat en un primer moment.

El PDECat sí que va ser contundent en aquell moment a l'hora reclamar als seus socis de govern que depuressin responsabilitats a la formació. ERC, per la seva banda, va assegurar que la formació no tenia res a veure en l'enregistrament ni en la distribució dels àudios.

A canvi, l'alcalde manresà ha decidit promulgar una resolució que destitueix Estefanell de les seves funcions, que fins ara eren les de la primera tinença d'alcaldia i les àrees de Dinamització Econòmica i Participació. La cap d'ERC sortiria també del Govern local, encara que des del PDECat s'assegura que volen mantenir la coalició de govern.

Amb la sortida de Estefanell del govern de Manresa, PDECat i ERC intenten tancar la crisi de confiança, la més forta viscuda entre tots dos en el que va de legislatura, preservant el pacte del Govern de la Generalitat. Aquest mateix dimarts la portaveu del Govern, Neus Munté, ha reafirmat la voluntat unitària del Govern al voltant del procés independentista i ha anunciat un acte de reafirmació del referèndum, encara sense concretar.