Neus Munté deixarà l'acta de diputada per complir el règim d'incompatibilitats del PDECat

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha concretat aquest dimecres –en una entrevista a NacióDigital– que deixarà el seu escó abans del 28 de gener per complir el compromís que marca el nou règim d'incompatibilitats del PDECat. "Considero que el grup parlamentari de JxSí té molta feina per davant i, per tant, disposar de mans que es puguin dedicar a aquesta tasca és molt important", ha destacat Munté.

Munté, que també és vicepresidenta del partit, és la primera dels cinc afectats de la formació que anuncia que deixarà un càrrec per complir amb el que estableix el règim del PDECat. Aquest règim limita a dos el nombre de càrrecs que pot tenir cada dirigent, ja siguin orgànics o electes.

Les altres persones que incompleixen aquesta normativa són Montserrat Candini, Albert Batet i Lluís Guinó, alcaldes, diputats i membres de la direcció executiva del PDECat. Finalment hi ha el cas d'Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental. Artadi acumula només dos càrrecs però es dóna el cas que el règim d'incompatibilitats del PDECat estableix que les direccions generals són incompatibles amb el fet d'estar a la cúpula del partit.

L'encara diputada al Parlament de Catalunya, Neus Munté, també s'ha referit a altres assumptes durant l'entrevista. "El referèndum es farà, i el que ha de fer el Govern espanyol, que és tan partidari del 'no', és començar a fer campanya pel 'no'. No hem de perdre temps, perquè el referèndum es farà", ha reiterat la portaveu, qui ha considerat que els ciutadans tenen més qualitat democràtica que els grans partits espanyols.

A més, ha insistit que el Govern català no preveu l'escenari d'unes eleccions anticipades perquè el mandat que té i pel qual treballa "es diu referèndum o referèndum".