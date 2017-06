El New York Times demana un referèndum a Catalunya perquè els catalans puguin votar quedar-se a Espanya

El New York Times ha publicat aquest dissabte un editorial en el qual defensa un referèndum a Catalunya però crida els catalans a votar 'no'. El diari demana al govern que permeti la consulta: "La dura actitud cap als líders catalans només ha augmentat l'entusiasme".

L'editorial, titulat 'El desafiament de Catalunya a Espanya', conclou dient que "el millor resultat per a Espanya seria permetre el referèndum, i per als votants catalans, rebutjar la independència (com han fet els votants del Quebec i Escòcia)". Altrament, sosté, "la intransigència de Madrid només inflamarà les frustracions catalanes".

"Espanya podria aturar els impulsos secessionistes amb més èxit si posés ordre a casa seva", diu l'article signat pel consell editorial, que recorda que Espanya va estar-se durant el 2016 deu mesos sense govern, que es van haver de celebrar dues eleccions i que l'executiva liderada per Rajoy va superar aquest mes una moció de censura mentre s'enfronta a diversos casos de corrupció del seu partit.

El New York Times també parla de la consulta del 9-N i de les seves conseqüències penals per a Artur Mas. Tot i que llavors la independència va ser aprovada, "va participar-hi menys de la meitat de l'electorat", expliquen, "mentre que molts catalans veuen clars avantatges a seguir formant part d'Espanya, com la permanència a la Unió Europea".

"Un govern central més capaç podria aturar el fervor per la independència donant a la regió una major rendibilitat econòmica", subratlla. "Catalunya aporta prop d'una cinquena part del producte interior brut d'Espanya però rep amb prou feines el 9,5% del pressupost nacional. Negociar de bona fe amb els líders catalans per trobar una solució política, en lloc de confiar en una interpretació restrictiva de la Constitució per castigar els esforços per aconseguir una major autonomia, també ajudaria".

A Espanya ja s'ha produït alguna reacció: el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha escrit a Twitter que The New York Times adopta "punt per punt" la posició del seu partit respecte al referèndum. També aquest divendres a la nit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'hi va referir tot celebrant que al diari nord-americà "no acaben de comprar" la idea "d'un cop d'estat en forma de referèndum".

El New York Times adopta punto por punto la posición de Podemos: Referéndum pactado y votar NO a la independencia. https://t.co/5OvF4d0dAr — Pablo Echenique (@pnique) 24 de juny de 2017