Oriol Pujol reprèn les negociacions amb el fiscal per un pacte que eviti el seu judici pel cas ITV

La Fiscalia i Oriol Pujol Ferrusola han reprès aquesta setmana les negociacions a la recerca d'un pacte per evitar que el fill de l'expresident de la Generalitat s'assegui a la banqueta dels acusats pel cas de corrupció de les ITV. L'objectiu de Pujol Ferrusola, exsecretari general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), és salvar de la presó la seva dona, Anna Vidal, també acusada a la causa.

Perquè l'acord fructifiqués, caldria que Pujol Ferrusola confessés el cobrament de comissions i l'ús de la seva influència per ajudar a empresaris afins al concurs d'adjudicació d'estacions d'ITV catalanes. A canvi, el ministeri públic estaria disposat a rebaixar la pena de presó de Pujol Ferrusola de cinc anys i dos mesos a dos anys i mig de presó, mentre que per la seva dona i pels empresaris amb menys implicació al cas la pena es quedaria en una multa.

En els últims dies la Fiscalia i les defenses d'Oriol Pujol i la resta d'imputats al cas de les ITV han reprès les converses, que ja van tenir fa més d'un any sense arribar a un acord. No obstant això, ara el temps apressa pels terminis judicials del procés, pendent del darrer tràmit perquè la causa sigui jutjada per un jurat popular a l'Audiència de Barcelona.

El fiscal Anticorrupció Fernando Maldonado s'ha reunit per separat amb les defenses dels imputats en la trama de les ITV, en uns contactes on ha ofert una pena de dos anys i mig a Oriol Pujol. La Fiscalia demana inicialment una condemna de cinc anys i dos mesos de presó per l'únic dels fills de l'expresident Jordi Pujol que es va dedicar a la política, a qui acusa de fer servir el seu poder polític per afavorir els negocis d'empresaris afins a canvi de presumptes comissions que la seva dona cobrava a través de factures falses.

El ministeri públic demana a més en el seu escrit d'acusació provisional tres anys i quatre mesos de presó per a Anna Vidal, esposa d'Oriol Pujol, sis per a l'empresari Sergi Alsina, un any per l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i la mateixa pena per als empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou.

Durant diversos mesos al llarg de l'any passat, la Fiscalia, les defenses i les acusacions populars exercides per Manos Limpias i una empresa del sector de les ITV van estar tractant d'ultimar un acord pel qual Oriol Pujol acceptaria més de dos anys de presó, el que implicaria el seu ingrés a la presó, mentre que la seva dona veuria rebaixada la seva pena per no haver d'entrar a la presó.

L'acord, però, va quedar en l'aire, coincidint amb la investigació per extorsió que l'Audiència Nacional va obrir a Miguel Bernad, secretari general de Mans Netes, de manera que la Fiscalia va presentar el seu escrit d'acusació en què demana 5 anys i dos mesos Oriol Pujol. Fa un mes, l'acusació popular que exercia Manos Limpias es va retirar de la causa, el que va aplanar el camí a un pacte al qual el pseudosindicat ultradretà havia imposat dures condicions.

La retirada de Manos Limpias de la causa i l'esgotament dels terminis processals per tancar un acord abans que la causa es remeti a l'oficina del jurat popular per l'assenyalament del judici s'han intensificat en les últimes setmanes les negociacions entre les parts, encara que l'acord podria materialitzar fins i tot una vegada iniciat el judici.