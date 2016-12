El lletrat del Parlament avisa del risc d'iŀlegalitat del pressupost per la partida del referèndum

El lletrat del Parlament ha avisat la Mesa de la Cambra que la disposició addicional 31 dels Pressupostos que preveu la celebració d'un referèndum podria ser inconstitucional, segons es recull en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Així consta en el document que ha divulgat aquest dimecres la Cambra catalana on es recullen les 2.413 esmenes que els grups parlamentaris han presentat als comptes públics.

El lletrat adverteix que aquest punt dels Pressupostos podria tenir "una connexió i una línia de continuïtat" amb la resolució del Debat de Política General sobre el referèndum que ha estat recentment suspesa pel Tribunal Constitucional (TC).

A més, recorda que l'article 87.1 de la Llei Orgànica del TC "imposa a tots els poders públics l'obligació de complir les resolucions" i que l'Alt Tribunal ha dictat ja incidents d'execució sobre les seves sentències.

El lletrat demana que es tinguin en consideració les seves observacions durant el debat i la votació sobre les esmenes dels pressupostos que se celebrarà pròximament a la Comissió d'Economia i Hisenda de la Cambra catalana.

En el document publicat pel BOPC s'afirma que els membres de la Mesa són coneixedors d'aquest advertiment, però que consideren que les resolucions de l'Alt Tribunal "no són rellevants per a la tramitació del Pressupost". Fonts de la Mesa precisen que els lletrats van comunicar les seves reserves sobre el contingut dels Pressupostos en una reunió d'aquest òrgan, però la majoria que JxSí té va fer que es tramitessin els comptes igualment.

La disposició 31 dels Pressupostos recull que el Govern ha d'habilitar durant el 2017 "les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d'organització i gestió per fer front al procés refrendario sobre el futur polític de Catalunya".

PSC, Ciutadans i el PP han presentat esmenes contra aquesta part de l'articulat, ja que s'oposen a la celebració del referèndum, però JxSí i la CUP tenen majoria suficient perquè prosperi en el debat final dels comptes previst per al 8 i 9 de febrer.

Els Pressupostos preveuen la celebració del referèndum d'independència fins a per tres vies diferents: la disposició addicional 31, però també es contemplen 5,8 milions d'euros per a 'Procés electorals i consultes populars. A més, hi ha una tercera via: els comptes també inclouen 330 milions d'euros per a un fons de contingència que el Govern preveu en cada exercici per a imprevistos, el que no l'obliga a concretar a què dedicarà aquesta partida.