Pisarello adverteix que molts comuns se senten "exclosos" del pla independentista del Govern

Els comuns arriben a aquest dissabte, dia en que decidiran el seu paper respecte el referèndum que el Govern ha anunciat per a l'1 d'octubre, sense compartir l'entusiasme mostrat per Junts pel Sí. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona i membre de l'executiva de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, ha advertit aquest dijous que "molta gent" del seu espai polític se sent "exclosa" de l'1-O que planteja el Govern i que no se sent "interpel·lada" a participar.

Pisarello, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha expressat "dubtes" sobre el pla independentista presentat aquest dimarts. Els recels de la mà dreta d'Ada Colau provenen de la inconcreció mostrada fins ara per l'Executiu de cara a l'1-O. A dia d'avui, el Govern no ha explicat, per exemple, d'on traurà les urnes i el cens, encara que en una web propietat de JxSí i sense cap segell de la Generalitat es diu que l'Executiu "té a l'abast" el cens i que ha iniciat una "compra directa" d'urnes.

En el pla legislatiu, Junts pel Sí i la CUP van presentar dimarts la Llei del Referèndum, que registraran a finals d'agost, per emparar normativament la votació de l'1-O. La norma preveu declarar la independència 48 hores després del referèndum si guanya el 'sí' i eleccions anticipades si venç el 'no'.

Pisarello ha enviat, sense citar-les, un missatge a les forces d'esquerra independentista, ERC i la CUP, que dimarts van presentar la Llei del Referèndum com la "ruptura democràtica del pacte constitucional del 78". "Si el moviment sobiranista ha de ser de ruptura democràtica ha d'incloure gent i no excloure-la. No em sento part d'aquest full de ruta i hi ha molta gent de l'espai polític al qual pertanyo que se sent exclosa i no se sent interpel·lada", ha asseverat el tinent d'alcaldia.

Ara bé, ha apuntat que ell participaria a l'1-O, però "com un acte de protesta contra el PP, més que per entusiasme per com s'estan fent les coses". Pisarello no ha aclarit si l'Ajuntament de Barcelona cedirà locals municipals per a l'organització del referèndum, tal com indica la Llei presentada el dimarts, que tot i això també permet als consistoris no habilitar punts de votació i que sigui la Generalitat la que els assumeixi.

Pisarello ha assegurat que li encantaria que hagués urnes, però ha constatat que serà molt difícil que hi hagi un referèndum amb el PP en contra. "El referèndum és una cosa seriosa i cal fer-ho bé. Si hi ha impugnacions i pressions sobre els funcionaris és molt difícil", ha assenyalat.