Prenafeta, l'home fort de Pujol, admet haver cobrat comissions "del 3 i 4%" en el cas Pretòria

Lluís Prenafeta ha reconegut aquest dimarts, en el judici pel cas Pretòria que se celebra a l'Audiència Nacional, haver cobrat comissions "del 3 i el 4%" en diferents operacions urbanístiques per haver-hi fet d'intermediari. Segons ha declarat, aquestes xifres es repartien entre ell, l'ex conseller Convergent Macià Alavedra i l'exdiputat socialista Luis García. A més del cobrament d'aquestes comissions il·legals, Prenafeta ha reconegut haver defraudat 14,9 milions d'euros a Hisenda.

Qui va ser mà dreta de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arribat a un pacte amb la Fiscalia pel qual ha reconegut que va percebre comissions per valor de 5,83 milions en total, gràcies a operacions immobiliàries dutes a terme per la trama a Badalona i Sant Andreu de Llavaneres. "Reconec els fets i els accepto tal com estan", ha assegurat davant del jutge sobre l'escrit de la Fiscalia, Ana Conca.

Segons la tesi de la Fiscalia, Prenafeta, l'ex conseller d'Economia amb Pujol Macià Alavedra i l'ex diputat Luis García, feien ús de la seva influència política per aconseguir diferents adjudicacions urbanístiques, en les que després intervenien com a intermediaris davant els empresaris.

Per sostenir aquesta idea la Fiscalia ha mostrat la gravació de dues converses en què es prova que Prenafeta va aconseguir que Artur Mas es reunís "amb un senyor controvertit", a petició de l'empresari Lluís Casamitjana. En la conversa, mantinguda entre Prenafeta i Mas, el primer li diu al segon que "hi ha un senyor que voldria esmorzar amb tu perquè vol facilitar coses. És controvertit, de Terrassa i diu que vol... m'explico?". A més, Prenafeta li demana que acudeixi amb Germà Gordó. Segons l'enregistrament, Mas va acceptar.

Pel que fa a les quantitats defraudades, Prenafeta ha reconegut haver evadit 14,9 milions d'euros, que hagués mogut a nom d'empreses per països com Suïssa o Andorra.

La Fiscalia demanava per l'ex home fort de Pujol un total de 6 anys i 10 mesos de presó, a més del pagament d'una multa de 13,7 milions d'euros per dos delictes de tràfic d'influències i un de blanqueig. És la mateixa condemna que sol·licitava per a un altre exalt càrrec de Convergència, Macià Alavedra, a qui, però, va anunciar que li rebaixaria la petició. Per això, es preveu que la Fiscalia actuï igual en el cas de Prenafeta.