Puigdemont nomena Lluís Puig Gordi com a nou conseller de Cultura

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha nomenat aquest dimarts com a nou conseller de Cultura Lluís Puig Gordi, fins ara director general de Cultura Popular de la Generalitat.

Puig, que prendrà possessió del càrrec aquest dimecres, substituirà Santi Vila, que des d'aquest dimarts és el nou conseller d'Empresa i Coneixement. Vila, al seu torn, reemplaça a Jordi Baiget, fulminat per Carles Puigdemont menys de 24 hores després que aquest qüestionés en una entrevista a El Punt Avui la celebració del referèndum.

Durant la celebració de la presa de possessió, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, Puigdemont ha reconegut a Baiget la feina feta i ha donat les gràcies a Vila per acceptar el càrrec. "Estic convençut que deixes una herència que recollirà el conseller Santi Vila per aconseguir el que entre tots ens hem proposat", ha dit Puigdemont a Baiget, que ha reconegut que és un dia que "no és fàcil".