Puigdemont adverteix que pot cessar més consellers tot i que "ara mateix" no ho contempla

A mesura que s'acosta la data de l'1 d'octubre el Govern intenta treure's la inquietud pels preparatius del referèndum, que van prendre dimensió de crisi amb el cessament del conseller d'Empresa, Jordi Baiget, per dubtar de la votació. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reafirmat aquest dimecres el compromís del seu Executiu amb el referèndum i, tot i que ha descartat nous canvis imminents al Govern, ha advertit que podria dur-los a terme. "Si calgués ho faria en la legislatura actual, però ara mateix no cal", ha afirmat.

Puigdemont ha emmarcat el cessament de Baiget en una situació de "màxim assetjament de l'Estat" i en la necessitat que el Govern tingui "màxima autoexigència" amb la ciutadania en el camí cap al referèndum. En aquest context, a parer de Puigdemont, hi ha un element que ha de fonamentar les relacions en el si de l'Executiu: la confiança. Puigdemont ja va usar aquesta paraula per instar la CUP a conformar una "cadena de confiances" quan els anticapitaliste s li van donar els seus vots al setembre passat per superar la qüestió de confiança.

"Per què faig tant d'èmfasi en la confiança? Honestament, difícilment podem demanar a la ciutadania que confiï en el seu Govern si el Govern no se l'aplica. I ara l'Executiu demana la màxima autoexigència", ha asseverat el president aquest dimecres.

Amb tot, el missatge transmès per Puigdemont des del faristol del Parlament sembla anar més dirigit cap als consellers del seu partit, el PDECat, que als d'ERC després de la bretxa oberta entre el partit i el president pel cessament de Baiget –un home de confiança d'Artur Mas– i l'ús del fracàs del concurs de les urnes per part de la consellera investigada, Meritxell Borràs (PDECat), en la seva defensa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En aquest sentit, Puigdemont ha indicat que la confiança "no té res a veure amb les ideologies i les opinions". I ha afegit: "Tinc confiança en gent que pensa diferent a mi, i això passa dins de l'actual Govern".

Així mateix, Puigdemont ha sortit el pas del suposat rebuig de Junqueras a coordinar el referèndum publicat aquest dimecres per El País. El president ha reafirmat que no ha canviat res des que, després de superar la qüestió de confiança, va encarregar al seu vicepresident els preparatius del referèndum. "Junqueras té l'encàrrec d'organitzar el referèndum i ho està fent", ha tancat Puigdemont.

El president, a més, ha llançat diversos dards cap al rotatiu del grup Prisa en la seva resposta al líder popular al Parlament, Xavier García Albiol, que li havia preguntat sobre "la informació que publica avui un mitjà de reconegut prestigi", sense esmentar explícitament El País. "M'haurà de dir què entén per un mitjà de reconegut prestigi, perquè en els últims dies hem vist publicada cada barbaritat ...", ha respost Puigdemont, que abans de dedicar-se a la política va ser periodista.

Arrimadas veu un cessament "per sinceritat"

Els grups de l'oposició han carregat contra el cessament de Baiget i han augurat el fracàs del referéndum. Per la cap de l'oposició, Inés Arrimadas (Ciutadans), Puigdemont va fulminar Baiget "no per no solucionar els problemes del seu sector sinó per sinceritat". I ha tancat: "Baiget es va atrevir a dir en públic el que molts de vostès diuen en privat".

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha donat per "esgotada" la legislatura a causa de la "falta de credibilitat" del Govern. Lluís Rabell, de Catalunya Sí que és Pot, ha atiat amb duresa parlamentària contra Puigdemont: "Si no és capaç de cohesionar al seu Govern, com ho farà amb la societat catalana". I Xavier García Albiol (PP) ha vist en el cessament de Baiget la mostra que el "règim independentistes" té "esquerdes".

Només la CUP no ha censurat la manera com Puigdemont va fulminar Baiget, encara que els anticapitalistes han criticat al seu substitut, Santi Vila, per ser, en paraules del diputat Benet Salellas, "un dels membres destacats anti-CUP del Govern".