Puigdemont defuig l'autonomisme i es reafirma en el referèndum mentre l'oposició reclama eleccions

El referèndum que Carles Puigdemont va prometre pel mes de setembre ha tornat a la primera línia de la política catalana després del terratrèmol provocat pels plans "autonomistes" del PDECat que va publicar en exclusiva Catalunya Plural. I amb el referèndum altra vegada sobre la taula, han reaparegut les diferències entre els partits sobiranistes sobre com fer-lo, i la reclamació dels contraris a l'autodeterminació per posar punt i final a la legislatura i anar a eleccions.

Després de donar suport a la decisió del responsable d'organització del PDECat, David Bonvehí, de portar a la Fiscalia les gravacions, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut tancar la polèmica. El candidat "autonomista" que els neoconvergents guarden a la recambra grinyola amb el "referèndum o referèndum" promès pel president.

Puigdemont, a través de Twitter, ha tornat a prometre el referèndum i ha rebutjat el "autonomisme" i el "peix al cove", la pràctica política dels governs de Pujol consistent a donar suport als governs de González i Aznar a canvi d'inversions.

Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-) — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 d’abril de 2017

Sobre el referèndum, però, encara planegen moltes incògnites, entre elles la data i la pregunta. Puigdemont va prometre fer-lo com a molt tard a la segona quinzena de setembre i va suggerir tres possibles preguntes, però no s'ha concretat res, quelcom que ha criticat el portaveu dels comuns i líder d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech. La posició dels comuns no passa per establir ara una data al referèndum, ha explicat Domènech, perquè llavors la consulta corre el perill de caducar.

"Ara és fonamental plantejar-se el com i no el què, i el que fa Puigdemont és plantejar el què sense el com", ha lamentat Domènech, que ha exigit al Govern que detalli la seva proposta de referèndum abans de plantejar les possibles preguntes. "Si és un referèndum, hi serem", ha tancat Domènech en una entrevista amb Europa Press.

Domènech, a qui les travesses situen com l'eventual candidat dels comuns a unes eleccions catalanes, ha insistit a saber com el Govern pensa aconseguir un autèntic referèndum, i ha afegit: "Les polítiques de seducció d'ampliar la base fan pensar que s'està pensant més en unes eleccions que en un referèndum ".

La CUP es plantejarà repetir al Parlament

La CUP, el soci parlamentari del Govern de Puigdemont, porta setmanes demanant a l'Executiu que concreti la data i la pregunta del referèndum, cosa que de moment no ha aconseguit. "Anem tard amb el referèndum i ja no hi ha excusa per no convocar-lo", ha valorat la diputada Anna Gabriel. En una entrevista a El País, Gabriel ha advertit que la CUP "es plantejarà" la seva participació en unes noves eleccions autonòmiques si no hi ha referèndum.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha confiat que la via unilateral posarà a l'Estat "contra les cordes" i forçarà Mariano Rajoy a "parlar" del referèndum. "És molt important que tothom sàpiga que farem el referèndum sí o sí, i que no hi renunciarem", ha asseverat en una entrevista amb l'agència ACN.

L'oposició del Parlament, al contrari que els sobiranistes, veu més plausible les eleccions que el referèndum. La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha emmarcat les gravacions de Bonvehí en els "moviments tàctics" al Govern en que PDeCAT i ERC marquen "perfil" a causa d'un clima ja de "precampanya electoral". En una entrevista amb Efe, Granados ha definit el referèndum com un instrument "utilitarista" per retenir el poder.

Des del grup que lidera l'oposició, Ciutadans, el diputat Fernando de Páramo ha urgit a convocar eleccions autonòmiques per "no fer perdre més el temps als catalans". "Hi ha d'haver eleccions, perquè la situació és límit", ha argumentat. I ha advertit a Podem i al nou partit dels comuns que la seva "indefinició" en el procés sobiranista "caduca" després d'unes noves eleccions. "L'elecció entre Oriol Junqueras i Inés Arrimadas com a presidenta pot dependre de Podemos", ha pronosticat.