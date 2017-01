Rufián, sobre els fanalets independentistes: "Jo no ho faria"

El diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha subratllat que no comparteix la iniciativa de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural de portar fanalets amb estelada a la Cavalcada de Reis de Vic. Rufián opina que s'ha de deixar els nens "una mica al marge" de les qüestions polítiques.

"No m'agrada, em grinyola, jo no ho faria", ha assegurat el diputat republicà, que també ha afegit que no li agrada "veure nens en processons amb la bandera espanyola”, en referència, per exemple, a les processons de Setmana Santa.

Segons Rufián, tota la polèmica amb els fanalets és una "cortina de fum" incitada, a parer seu, pel PP i Ciutadans, "dues forces que no tenen representació a Vic, on competeixen amb el digníssim PACMA o la xenòfoba Plataforma per Catalunya".

També s'ha mostrat sorprès pel rebombori polític que s'ha desencadenat, ja que fa quatre anys que se celebra aquest acte a Vic. Per això ha deixat clar que es tracta d’una qüestió “molt secundària” a Catalunya.

En un comunicat, les entitats sobiranistes van demanar "especialment als més petits" anar a la cavalcada de Reis amb uns fanalets especials en els quals brilla una estelada en encendre la seva llum. Amb aquesta acció, l'ANC i Òmnium volen "seguir ampliant la base social a favor de la independència en un any decisiu per a la República Catalana".

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, va emmarcar la iniciativa dins de la "normalitat" i ja va constatar que es feia des de l'any 2012 a Vic. També va afirmar que la campanya no pretenia "polititzar cap festa dels nens, sinó aportar elements que formen part d'un imaginari col·lectiu que s'associen amb la idea de festa".