Santi Vila substitueix Baiget amb la promesa de màxima fidelitat a Puigdemont

El conseller de Cultura, Santi Vila, és des d'aquest dimarts conseller d'Empresa i Coneixement. Poc més de 24 hores és el que ha trigat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a cessar i substituir el fins ara conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per qüestionar la celebració del referèndum.

Tal com va anunciar aquest dilluns el Govern, el conseller Baiget ha estat substituït aquest dimarts per Santi Vila, que ocuparà el càrrec fins a trobar un altre titular per al departament. De moment i mentre estigui vacant el càrrec de conseller de Cultura, Vila -actual conseller d'Empresa- s'encarregarà del despatx ordinari dels assumptes i de les funcions que competeixen a la persona titular d'aquest departament. És a dir, que compaginarà les dues conselleries.

Durant la celebració de la presa de possessió, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, Puigdemont ha reconegut a Baiget la feina feta i ha donat les gràcies a Vila per acceptar el càrrec. "Estic convençut que deixes una herència que recollirà el conseller Santi Vila per aconseguir el que entre tots ens hem proposat", ha dit Puigdemont a Baiget i ha reconegut que és un dia que "no és fàcil".

Per la seva banda, en una entrevista a TV3 prèvia a la presa de possessió, Vila ha admès que es tracta d'una "situació molt dura" i d'una decisió [la de cessar Baiget] "traumàtica" que "només s'inscriu en moments d'extrema dificultat". Tant en aquesta entrevista com en una altra a Rac1, Vila ha assegurat que ara només es pot estar a les ordres del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Precisament aquest dimarts JxSí i la CUP presentaran al Parlament la llei del referèndum, mentre que el Govern donarà detalls sobre la logística de la votació a la tarda.

Les declaracions que li han costat el càrrec a Baiget

La presa de possessió té lloc després que Baiget hagi estat cessat per admetre en una entrevista a El Punt Avui aquest dilluns que "probablement" l'executiu no podrà organitzar el referèndum sobre la independència de Catalunya anunciat per a l'1 d'octubre. En l'entrevista a El Punt Avui que li ha costat el càrrec, Baiget verbalitza les dificultats per dur a terme el referèndum.

Amb el cessament fulminant de Baiget per, segons fonts del Govern, "pèrdua de confiança", Puigdemont dóna un cop sobre la taula de cara al tram decisiu de la legislatura: tenir butaca al Govern i no defensar l'1-O serà incompatible.

Respecte a les declaracions de Baiget, Santi Vila ha expressat aquest dimarts en l'entrevista minuts abans de la presa de possessió: "Tots els consellers, del PDECat o d'Esquerra, tenim l'obligació d'expressar els nostres dubtes i és legítim que ho fem, és humà que tinguem por davant determinades situacions, el que no podem fer és deixar-nos vèncer per la por".