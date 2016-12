El 'no' a la independència aconseguiria un avantatge mínim sobre el 'sí', segons el CEO

Lleuger avantatge dels detractors de la independència sobre els seus partidaris. L'enquesta sobre context polític anual del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el CIS català, ha pronosticat que un 46,8% de catalans votaria 'no' a la independència, per un 45,3% que apostaria pel 'sí'. L'estudi també reflecteix un 4,6% d'indecisos.

L'avantatge del 'no' al baròmetre anterior (del mes de novembre) era només de dues dècimes, mentre que en el presentat aquest dijous és d'un punt i mig. El marge d'error de l'enquesta és del 3,04%. És el segon baròmetre consecutiu que reflecteix un avantatge dels partidaris del 'no'. Per contra, l'estudi publicat al juliol va mostrar un avantatge del 'sí' de cinc punts.

Respecte les eleccions al Parlament, l'enquesta assenyala que Junts pel Sí –encara que és improbable que la coalició entre ERC i l'antiga Convergència es torni a presentar a unes eleccions– perdria entre un i tres escons respecte els seus 62 actuals. Ciutadans es mantindria com a primer grup de l'oposició amb 22-24 escons –d'un a tres menys dels que té ara.

El PSC confirmaria la seva recuperació i guanyaria un o dos escons respecte els seus 16 actuals, mentre que Catalunya Sí Que es Pot passaria d'11 a 14-15 escons. Cal matisar que el CEO inclou a Barcelona en Comú, la formació d'Ada Colau, dins de CSQP, cosa que no va passar en les passades eleccions al Parlament.

El PP mantindria els seus 11 escons actuals o creixeria un. La CUP patiria un important retrocés: dels 10 diputats actuals a 6-8. Juntament amb la baixada de JxSí, la pèrdua de suports dels cupaires podria acabar amb la majoria absoluta del Parlament, que està en 68 diputats.

ERC, per davant dels 'comuns' en unes generals

Si es tornessin a celebrar eleccions al Congrés, el CEO pronostica que ERC arrabassaria el primer lloc que En comú Podem va aconseguir en els dos últims comicis. Els independentistes repetirien els seus 12 escons actuals o n'obtindrien 14, mentre que els d'Ada Colau retrocedirien un o dos diputats fins als 10-11. El PSC mantindria els seus 7 representants a la Cambra baixa.

Convergència podria quedar-se amb els 8 vuit escons que va aconseguir el 26-J o perdre fins a tres diputats. El PP mantindria els seus sis diputats catalans o en perdria fins a dos, mentre que Ciutadans obtindria 3-5 escons, els mateixos o dos menys que els que va aconseguir en l'última cita electoral.