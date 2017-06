Una jutgessa ordena l'exhumació del cadàver de Dalí després d'una demanda de paternitat

Una jutgessa de Madrid ha ordenat l'exhumació del cadàver del pintor Salvador Dalí i l'obtenció de mostres del seu cos per a la pràctica de la prova biològica de determinació de la paternitat de Pilar Abel, una gironina que va presentar una demanda per a ser reconeguda com a filla del artista.

Segons indica la interlocutòria desvelada per EFE, "és necessària la prova biològica d'investigació de la paternitat de Maria Pilar Abel Martínez respecte del Sr. Salvador Dalí Domenech", al "no existir restes biològiques ni objectes personals sobre els quals practicar la prova per l'Institut Nacional de Toxicologia ".

La magistrada ordena, en aquest sentit, que es lliure un exhort al Jutjat de Figueres (Girona) perquè, pel metge forense adscrit al mateix, es procedeixi a l'extracció de mostres del cadàver del pintor i siguin remeses a l'Institut de Toxicologia, al qual correspon la investigació.

Es va intentar no exhumar l'artista

El novembre del 2016, Pilar Abel va presentar una demanda de paternitat a Madrid. El Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid va convocar llavors a judici la Fiscalia, a la pròpia Pilar Abel i a les parts demandades (els hereus de Dalí, la Fundació Gala Galí, el Ministeri d'Hisenda i l'Advocacia de l'Estat) pel 18 de setembre de 2017.

Encara que al principi es va intentar realitzar la prova basant-se restes de cabell i pell de la màscara post mortem de Dalí, que conserva Pilar Abel, no va ser possible. És per això que la magistrada ha decidit exhumar el cadàver de l'artista per obtenir així mostres d'ADN i comparar-les amb les de la demandant.

Si finalment Pilar Abel és reconeguda com la filla de Salvador Dalí, això li permetria emprendre altres accions legals per beneficiar-se de la part de l'herència de l'artista que li correspongués, inclosos els beneficis que puguin derivar dels seus drets d'autor.

Pilar Abel, nascuda a Figueres (Girona) el 1956, va aconseguir que el jutjat admetés a tràmit la seva demanda per paternitat, després de presentar a una testimoni clau que apuntala la hipòtesi que és filla de l'artista empordanès, que, segons la seva versió, va mantenir una relació oculta amb la seva mare quan treballava com a empleada domèstica d'una família que passava temporades a Cadaqués (Girona).