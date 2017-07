En llibertat els tres militants d'Arran que van fer un 'escrache' a la seu del PP

Els tres militants d'Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, detinguts pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge han quedat en llibertat aquest dilluns després negar-se a declarar davant el jutge que els investiga pel escrache a la seu del PP del passat mes de març. Els joves, que han passat la nit a comissaria, han rebut el suport dels diputats de la CUP Eulàlia Reguant, Benet Salellas i Mireia Vehí.

En total, fins a set joves d'Arran estan imputats –investigats, segons la nova denominació– pel jutjat d'instrucció 11 de Barcelona pels presumptes delictes de danys i desordres públics. Es tracta, han indicat fonts judicials, de les persones que van accedir a l'interior de la seu del PP de Barcelona en l'ocupació frustrada que Arran va realitzar al març per reclamar el referèndum. La denúncia la va interposar el mateix Partit Popular.

Els set investigats van ser citats per anar a declarar el passat 1 de juny sense que cap d'ells comparegués. El jutge va acordar, llavors, una segona citació que només va poder fer-se efectiva respecte a tres dels set investigats, els que van ser arrestats aquest diumenge per no acudir davant del jutge per segona vegada el passat 20 de juny, tot i estar advertits de detenció.

Així mateix, han indicat fonts judicials, tampoc van comunicar al jutjat la raó per la qual no van comparèixer, la qual cosa s'ha materialitzat en la detenció i posada a disposició judicial per donar-los l'oportunitat de declarar en el procediment on es troben com a investigats. En relació als altres 4 investigats s'està esbrinant el seu domicili per fer la citació corresponent.

En declaracions a la sortida de la Ciutat de la Justícia, una de les investigades s'ha reafirmat en l'acció que van dur a terme i ha considerat que la detenció "és una resposta desproporcionada", a l' escrache que van realitzar a la seu del PP.