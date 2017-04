El president de Melilla titlla de "piraos" els independentistes catalans

El president de Melilla, el popular Juan José Imbroda, ha qualificat de "piraos" als partidaris de la independència de Catalunya, una reclamació que ha considerat una "pesadesa" que no porta "enlloc". "Que pesat això dels 'piraos' independentistes de Catalunya. Fart de viatges cap a enlloc. Insofribles ja.! Puff!!", ha escrit en un missatge al seu compte oficial a Twitter el també senador per Melilla, que presideix la Comissió General de Comunitats autònomes al Senat.

Que "pesadez" lo de los "piraos" independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!! — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) 13 d’abril de 2017

Juan José Imbroda va ser reelegit al començament de mes president del PP melillenc en un congrés en que la defensa de l'espanyolitat de Melilla va ser un dels eixos del seu discurs. El comentari d'Imbroda es produeix després dels viatges que ha realitzat el president català, Carles Puigdemont, als EUA, on es va entrevistar amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter. En la trobada, Carter va traslladar a Puigdemont que no s'involucrarà en un referèndum.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit al pas d'Imbroda. "Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans. Tractar de 'pirat' a qui no pensa com tu no és respectar la democràcia. Vergonyós", ha conclòs el president, també a través de Twitter.