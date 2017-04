El tresorer de Convergència imputat en el cas del 3% es desentén del cas Palau

Els dos majors casos de corrupció que han sacsejat Convergència en els darrers temps han coincidit per uns minuts a la sala de vistes de l'Audiència de Barcelona. El tresorer de CDC, Andreu Viloca – imputat en la investigació del cas del 3% que porta un jutge del Vendrell– ha comparegut com a testimoni en el judici del cas Palau. Viloca s'ha desentès del cas Palau al·legant falta de "memòria històrica", ja que no era el tresorer del partit en el moment dels fets.

Com era previsible, la declaració com a testimoni de Viloca no ha aportat més detalls dels que ja es coneixen sobre el finançament irregular de CDC a través del Palau. Els responsables de les finances del partit els quals la Fiscalia acusa d'anar al Palau a recollir sobres amb diners de Ferrovial són Carles Torrent (mort el 2005) i Daniel Osàcar (per a qui demana set anys i mig de presó). Viloca, que per indicació del seu advocat no ha contestat a algunes preguntes al·legant la seva condició de investigat pel 3%, va agafar el relleu d'Osàcar en 2011.

L'advocat de la Federació de Veïns de Barcelona, Àlex Solà, ha estat l'únic que ha preguntat directament a Viloca pel transvasament de fons entre la fundació de CDC, la Trias Fargas, i el partit, que segons els investigadors, va ser una de les vies a través de la qual les comissions de Ferrovial van acabar arribant a la formació nacionalista.

"Fa molt que estic fora d'aquest circuit i no tinc memòria històrica", ha respost l'extresorer, al costat d'altres evasives com que la pregunta no tenia a veure amb els fets enjudiciats o que el lletrat li feia qüestions sobre una època que ell "no controlava". L'interrogatori ha finalitzat després que l'advocat d'Osàcar i CDC en el judici del Palau (i de Viloca al 3%) recordés que els préstecs entre la fundació CatDem (antiga Trias Fargas) i el partit són objecte d'investigació al jutjat del Vendrell.

Per contra, qui sí que ha descrit vies de finançament irregular convergent ha estat l'inspector en cap del grup 24 de la brigada de blanqueig de capitals de la UDEF. En la seva declaració com a testimoni, ha ratificat el contingut de l'informe que va elaborar i va signar al febrer de 2012 en el qual va concloure que la constructora Ferrovial va finançar de forma il·legal a CDC amb "comissions il·lícites" vehiculades a través del Palau. "Estic completament segur", ha assegurat en aquest sentit.

En el seu informe, l'inspector de la UDEF va assegurar que Ferrovial va utilitzar empreses intermèdies "utilitzades com a capes de cebes interposades" per fer arribar els fons a CDC. "Sobre Ferrovial, la meva conclusió és que les donacions [de Ferrovial al Palau] no són tal, es tracta d'una comissió il·lícita que en aquest cas, per a mi, servia després per finançar el partit polític", ha indicat.

L'inspector també ha constatat la impossibilitat de localitzar la destinació de 9,6 milions d'euros (del total de 34 al que ascendeix l'espoli) que es van retirar de comptes del Palau. El motiu és que ni les extintes Caixa Catalunya ni Caja Madrid van identificar la persona que va cobrar els xecs al portador o treure diners en efectiu dels comptes de l'auditori. L'inspector ha acusat els treballadors de les entitats de fer els ulls grossos i saltar-se les normes bancàries i els procediments interns que obligaven a identificar els cobradors de xecs per "la confiança" que tenien en Millet i Montull.

I també han declarat aquest dimarts mitja dotzena d'agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en l'entrada i registre de les cases de Fèlix Millet i Jordi Montull. El que van trobar a la caixa forta mostra de la manera de funcionar de l'exresponsable del Palau: tot en efectiu. En concret, 1,8 milions d'euros en bitllets de 500 "molt nous", que segons han dit que els va explicar Millet, eren per a despeses "diàries".