Abycine llega a su ecuador con una variada propuesta para los cinéfilos

La quinta jornada del Festival Internacional de Cine de Albacete trae a competición en la sección Abycine Indie 'The Maus', un largometraje dirigido por Yayo Herrero.



'Picnic', 'La acróbata' o 'Safari' son los tres cortos multipremiados de uno de nuestros cineastas actuales más interesantes. Festivales como Cannes, Tribeca o Sitges han reconocido su talento. Su debut en el largo era sólo cuestión de tiempo, y lo ha hecho con 'The Maus', una historia de terror y fantástico en plenos Balcanes. La Eu- ropa Feliz y la Europa del Terror, dos Europas separadas por las guerras. Un relato filmado desde la personal visión de un autor tan racional como visceral que continúa desarrollándose en 'The Maus', un film dramáticamente intenso y visualmente deslumbrante. La podremos ver este martes a las 22.30 horas en la Sala Mercedes Benz – Abycine del cine Capitol.



Antes, a las 20 horas, la sala acogerá la proyección de 'Julia Is', un film de Elena Martín que forma parte de la sección Talentos Lanza. 'Julia Ist' fue finalista el año pasado del foro Work in Progress. Tras pasar por Abycine Lanza y estrenarse en salas en junio ha logrado numerosos galardones en festivales nacionales e internacionales.



Elena Martín fue la protagonista de 'Las amigas de Ágata', estrenada en Abycine 2014. 'Júlia Ist' supone su debut en la dirección, un film que también co-escribe y protagoniza. La película se alzó con dos Biznagas de Plata (Mejor Película y Mejor Dirección) en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga. Júlia es una estudiante de arquitectura que decide irse de Erasmus a Berlín, pero lo que allí se encuentra es muy diferente a lo que ella esperaba. Esto es sólo el punto de partida de un guión que bebe de experiencias propias muy similares a las reflejadas en la película. Finalista de Abycine Lanza 2016.

Contra el muro: “En el séptimo día”



La jornada del martes incluye la proyección de otro de los títulos que conforman el ciclo Contra el Muro. 'En el séptimo día', dirigida por Jim McKay, un grupo de inmigrantes mexicanos indocumentados trabajan seis días a la semana y saborean su día de descanso en los campos de fútbol de Brooklyn. Será también en la Sala mercedes Benz-Abycine del Capitol a las 17 horas.



Las salas Yelmo de los cines Vialia acogerán el segundo pase de tres de los trabajos que ya han pasado por esta edición: a las 17 horas se proyectará de nuevo 'Colossal', de Nacho Vigalondo; a las 19.30 horas será el turno de 'Brava', de Roser Aguilar; y a las 22 horas, de 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio.