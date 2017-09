Abycine inaugura su sección Talentos Lanza con trabajos como la aclamada 'Verano de 1993'

'Verano de 1993', 'Julia Ist' y 'Demonios tus ojos', y otras obras se podrán ver en la nueva sección de Abycine, Talentos Lanza. Se trata de proyectos seleccionados o ganadores del Mercado Abycine Lanza de la última edición, donde comenzaron su andadura en el primer Mercado del Audiovisual Independiente del Festival albaceteño. Entre otras novedades, se podrá asistir al estreno mundial del cortometraje 'Uno', ganador del V Concurso de Proyectos de Cortometrajes Amnistía Internacional-Abycine 2017, que narra el drama de la crisis de los refugiados y está dirigido por Javier Marco y protagonizado por el actor Pedro Casablanc.

"El Club de los Buenos Infieles", ópera prima del realizador Lluís Segura, protagonizada por Fele Martínez, Raúl Fernandez de Pablo, Hovik Keuchkerian, Adrián Lastra, Jordi Vilches, Juanma Cifuentes, y Albert Ribalta, también se estrenará mundialmente dentro del marco de la 19ª edición del Festival de Cine Internacional de Albacete. A la prémiere acudirán su director, productores y la mayor parte del elenco de la comedia reflexiva que se estructuró como un falso documental que cuenta la historia de cuatros amigos de infancia y su reencuentro.

Se trata de una película con "vocación taquillera" pero con "espíritu y estética independiente", que se rodó en tres semanas con un presupuesto de 60.000 euros y producida por Escándalo Films, Casual Films y Wknd Films. Su fecha de estreno aún está pendiente de confirmación. En la sección de Abycine Indie competirán 'Most beautiful Island' y 'The Maus'. La primera es la ópera prima de la actriz, directora y guionista Ana Asensio, y ganadora del Festival de Cine de Austin South by Southwest SXSW 2017, la primera película española que gana el máximo galardón del certamen.

'The Maus' es también una ópera prima, esta vez del director Yayo Herrero, y está producida por Apaches Films, Cine365 Films y Dynamite Films en colaboración con el Festival de Cannes a través de su programa Next Stepfilme y cuenta con guión del propio director y un reparto principal formado por Alma Terzic, August Wittgenstein, Aleksandar Seksan y Sanin Milavic. El festival contará con la presencia de directores y parte del equipo técnico y artístico de todas las películas de la sección Abycine Indie.

Por otro lado, el premio Película Joven Abycine 2017 ha recaído en la segunda película de Fernando Franco, 'Morir', protagonizada de nuevo por Marián Álvarez y Andrés Gertrudix, es un drama que cuenta la historia de Luis y Marta, cuyas vidas se verán paralizadas por la irrupción de una enfermedad. Está producida por Kowalski Films, Ferdyduke Films, y llegará a los cines de la mano de Golem Distribución.