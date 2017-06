Adriana Lestido, retrato de la ausencia de lo masculino en la muestra de PhotoEspaña en Toledo

'Ellas, nosotras, vosotras'. Es el título de la exposición fotográfica que acaba de abrir sus puertas en el toledano Museo de Santa Cruz, dentro de la sección oficial del Festival PhotoEspaña. Ana Berruguete, comisaria de la exposición explica que muestra es un recorrido por los 30 años de profesión de la fotógrafa, nieta de españoles, Adriana Lestido (Buenos Aires, 1955). "Es una fotógrafa reconocida en todo el mundo que ya estuvo con nosotros en otra exposición en 2010".

Ahora regresa con una visión retrospectiva en torno a la mujer o la ausencia de lo masculino en su vida. "El tema interesa de forma particular a la artista a quien marcó la desaparición de su marido. Ese sentimiento de ausencia crea un mundo introspectivo en el que se ha basado su obra, siempre marcada por el retrato antropológico de la mujer en su contexto", explica Berruguete.

Adriana Lestido, junto a 'La Salsera', su fotografía preferida en la exposición

La propia Lestido reconoce, en declaraciones a eldiarioclm.es, que en realidad nunca se propuso trabajar sobre la mujer. "Fotografío desde mi propia vida, sobre las cosas que necesito ver y comprender" y el eje de esta exposición es la ausencia del hombre.

Todas las fotografías -47 en total- están realizadas en blanco y negro. "Siento que es más medular, una imagen más pura, sin distracciones, que va más a la esencia de la imagen. Pero no lo hago porque no me interese el color", explica la autora. Agrupa grandes temas como el amor, el desamor, la soledad o la maternidad. 'Hospital Infanto Juvenil', 'Madres adolescentes', 'Mujeres presas', 'Madres e hijas', 'El amor' y 'Villa Gesell' son algunas de las series representadas.

En la muestra destacan dos de las fotografías más conocidas de la artista, en su faceta de fotoperiodista, y que son "referente de la fotografía del siglo XXI", según la comisaria. Ocupan un lugar preferente. Se trata de 'Las mujeres de la plaza de Mayo', una de las fotografías 'icono' más utilizadas para referirse a la dictadura argentina (1976-1983) y 'La Salsera', imagen tomada en 1992.

Serie Madres adolescentes 1988-1989 Foto: Adriana Lestido

La comisaria destaca también el relato visual sobre las mujeres presas. "Puede parecer que es un trasfondo duro pero ella lo trata con mucha finura para intentar captar su alma. Son imágenes más bellas que tristes".

Adriana Lestido confía en que al público "le llegue y le estimule en algún sentido" y reconoce que queda mucho que hacer. "La lucha continúa". Su trabajo actual, aún sin terminar, se centra en un tema bien distinto: la Antártida.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 27 de agosto en el Museo de Santa Cruz, en la Sala de Exposiciones Temporales de Santa Fe. Esta organizada por la Fundación Impulsa y cuenta con la colaboración de la Fundación Telefónica y de la empresa conquense Incarlopsa.

Forma parte de un proyecto global del Festival PhotoEspaña. Además de esta muestra, la próxima semana se inaugura en la Escuela Cruz Novillo de Cuenca, 'La naturaleza de las cosas', basada en la obra de Chema Madoz. Ambas se convertirán en itinerantes a partir de septiembre. Primero a Albacete y Ciudad Real en septiembre. Ambas terminarán encontrándose en el Museo Provincial de Guadalajara en noviembre.

Nuevos espacios expositivos en Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que inauguró la exposición aprovechó para anunciar que su departamento está trabajando en la creación de una red regional de nuevos espacios expositivos para creadores castellano-manchegos de arte contemporáneo. "Era algo que estaba abandonado en los últimos tiempos y que se nos demanda".

Se trata de reconocer también el trabajo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca porque "probablemente formamos a los mejores creadores pero luego tenemos que darles la oportunidad de exponer su obra".