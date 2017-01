El Arzobispo de Toledo critica las celebraciones públicas que evitan la iconografía cristiana

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha lamentado en su reflexión de Navidad la "ambigüedad" y las ideas "poco claras", así como la "tergiversación" y la "ignorancia" que observa en las celebraciones de estas fiestas. De este modo, relata que el alumbrado en las calles no tiene "indicación alguna" de la celebración o afirma que no se sabe si los regalos son traídos por Papá Noel, Santa Claus o los R

"Con mucha frecuencia la publicidad masiva hace de estas figuras de Navidad personajes míticos", se refiere el prelado a los Reyes Magos, recalcando que ellos son "sencillamente unos sabios" que se postraron ante Jesús.

"Pero hace ya tiempo que ha surgido otro tipo de “celebraciones”, que evitan la iconografía cristiana de belenes o nacimientos, estrella que guía a los Magos. Otras veces, se convierte a estos en personajes camuflados, que aportan magia (¿engañando a los niños y adultos que se dejan?)", lamenta Rodríguez. Y señala a los responsables: las concejalías de Festejos y su idea de que "toda fe religiosa no puede exhibirse en el espacio público". De este modo, critica que mientras no se renuncia a la tradición, la misma debe "camuflarse" cuando es cristiana.

"No sea que se enfaden aquellos intolerantes que juzgan como ofensa que otros expresen claramente su verdad", ironiza el arzobispo de Toledo. Además, añade que los Gobiernos municipales también dan cabida a celebraciones para quienes "no creen en nada ni en nadie". "¿Qué celebrar entonces? Por ejemplo, el solsticio de invierno, y por eso la luz, las fiestas de fantasía, etc. Esos sí, estos festejos, se pagan con dinero público. Se dan, además, razones para ello: las tradiciones evolucionan y, desde que nació Jesús de Nazaret, mucho han cambiado las tradiciones y no es tiempo de hacer siempre lo mismo", explica.

Sin embargo, el arzobispo afirma también que las fiestas de este tipo "no le preocupan" porque "por aburrimiento morirán". Eso sí, puntualiza, le molesta que sean las autoridades locales las que las "impongan" al no creer en Cristo o "no entender" la Navidad como una “tradición” al lado de otras.