El Ayuntamiento de Albacete tomará medidas para evitar la instalación de macrogranjas

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la petición del Grupo Municipal Ganemos Albacete para tomar medidas que disuadan o eviten la implantación de macrogranjas porcinas en el término municipal de Albacete capital.

Lo que se proponía en la moción es que la ciudad se dote de ordenanzas que eviten que su territorio se vea como posible ubicación de estas granjas intensivas de cerdos que en los últimos tiempos están proliferando en la región. El caso más cercano a la ciudad sucedió hace apenas unos meses, cuando una empresa ganadera solicitó el permiso para ubicar una instalación a escasos kilómetros de la urbanización de Casas Viejas, junto a la carretera de Barrax.

Ganemos ha contado con el apoyo de Ciudadanos. La concejala Francis Rubio ha enumerado algunas de las contraprestaciones que tiene en el entorno la instalación de macrogranjas porcinas. Entre ellas “el alto poder contaminante en el agua y el suelo” a lo que ha añadido los problemas para la salud por el uso de antibióticos, “malos olores y empobrecimiento de las zonas rurales donde se instalan”. Además ha señalado que no aportan crecimiento de empleo “porque están muy automatizadas”, dice Rubio.

El Grupo Socialista traslada la responsabilidad a los ayuntamientos

También ha apoyado la moción el Grupo Municipal Socialista que había tratado de incluir en el texto de Ganemos una transaccional que finalmente no se ha aceptado. Pese a coincidir con el objetivo de la moción, no todo el texto ha sido del agrado de los socialistas ya que se planteaba pedir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que excluya de las ayudas a instalaciones agropecuarias a iniciativas de macrogranjas, “y que la Consejería de Agricultura retire las subvenciones a este tipo de explotaciones de ganadería intensiva y que, a cambio, apoye la ganadería extensiva tradicional”. Marisa Sánchez Cerro, encargada de defender la postura del Grupo Socialista en esta moción ha trasladado la responsabilidad a los ayuntamientos. “La última palabra la tienen los ayuntamientos”, ha dicho Sánchez Cerro, que ha invitado al Ayuntamiento de la capital a “adelantarse” a los futuros proyectos ” y cambiemos los planes de ordenación. Demos pie a establecer las normas y no lo dejemos todo en manos de la Junta”.