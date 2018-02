CCOO insta a Junta y UCLM a "poner fin a los desencuentros" y avanzar en el contrato-programa

El sindicato CCOO ha exigido este domingo que la Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avancen en la consecución del contrato-programa que defina a medio plazo la financiación pública de la Institución académica y ha instado a ambas a "poner fin a los desencuentros".

En un comunicado que suscribe Francisco José Díaz, responsable de Universidad de CCOO-Enseñanza de Castilla-La Mancha, el sindicato tira de 'dichos' para lamentar que "ya está bien entrado febrero y el pescado sin vender", debido a que todavía "colea el tema de la financiación de la Universidad: las reuniones, los plazos límite, los ultimátum que sufrimos a finales de 2017 parecen no haber servido de nada" y apunta que el pasado jueves, día 8, "se armó la gorda" cuando en las Cortes regionales se pidió una auditoría externa de las cuentas de la institución universitaria, "agravando la situación todavía más. Generando incertidumbre. Pretendiendo ‘acudir el polvo, que sepan lo que es bueno…", señala el sindicato.

CCOO dice no estar en contra de que se verifique la situación financiera. "Si la UCLM no esconde nada (como así creemos y esperamos), no hay nada que temer", pero cree que "sembrar cizaña no es la mejor fórmula para solucionar el problema. Estamos acostumbrados a que algunos políticos belicosos, de armas tomar, utilicen estas argucias para generar indignación y sumar adeptos a la caza de brujas".

Además sostienen que "llueve sobre mojado. Ya asistimos, hace unos meses, a manifestaciones desafortunadas que sólo consiguieron sembrar dudas y perjudicar la buena marcha de las negociaciones entre la Junta y la UCLM. Éste no es el camino", insisten, como "tampoco lo es el oportunismo de otros, que ahora reclaman todo lo que recortaron cuando estuvieron en el poder, con el cinismo de si te he visto, no me acuerdo", en velada alusión al Partido Popular.

"El desprestigio, el escarnio público al que se está sometiendo a la Universidad es un castigo injusto. Si se tiene que hacer una auditoría externa, cuanto antes mejor. Se debe trabajar para solucionar problemas no para perpetuarlos. ¿Acaso no se apuesta por la universidad pública?", se pregunta el responsable de Universidad del sindicato.

Retrasos en los pagos con becarios de colaboración

Por otro lado, denuncia que "aunque nos repiten que la nominativa y las becas están garantizadas y que no habrá cierres de centros, ya se han producido retrasos con los becarios de colaboración, lo que ha ocasionado quejas de las unidades que se nutrían de ellos". El sindicato dice no entender lo que califica de "falta de previsión y no queremos pensar que se ha hecho a propósito, pero habría sido muy sencillo abordar este tema con antelación y no tirar tanto de la cuerda".

Respecto a la Comisión Estratégica constituida en el seno de la UCLM, el sindicato espera que pueda dejar configurado el mapa de titulaciones de forma definitiva (actualmente es un borrador), "teniendo en cuenta las necesidades de cada campus y con el consenso de todos; y, por supuesto, que se vaya avanzando en la consecución del contrato-programa".