CCOO 'declara la guerra' al trabajo sin derechos

Atajar la precariedad laboral y el trabajo sin derechos en profesiones como camareras de pisos, cajeros, becarios, monitora de comedor, comercial, teleoperadora, repartidores, trabajadores de seguridad privada o ayuda a domicilio, entre otros, es el objetivo de la campaña 'Precarity war' puesta en marcha en el conjunto del país por CCOO, a través de sus Federaciones de Servicios y de Construcción y Servicios. En Castilla-La Mancha hay más de 150.000 trabajadores y trabajadoras afectados.

La primera fase de la campaña se lanzó en junio y una segunda en este mes de octubre. La campaña gira en torno a la figura de superhéroes y superheroínas que simbolizan las distintas profesiones: Flash Woman: Camarera de piso. Agente invisible: Contact Center. Wonder Worker: Monitora de comedor. Super Becario: becario de hostelería y becario de sector financiero. Cibor Cajera: cajera de supermercado y grandes almacenes. Mega Comercial: comercial de seguros y de sector financiero. Big Security: vigilante de seguridad y así en una amplia lista de profesiones afectadas por la precariedad laboral.



CCOO denuncia las jornadas de casi 24 horas, con disponibilidad absoluta, con salarios que no llegan al Salario Medio Interprofesional, trabajando sin pausa, con estrés, víctimas de la externalización, sin derechos laborales, sin protección… “Una precariedad que no es beneficiosa ni rentable para el empresariado, que quiere hacer de ella el principal instrumento de control de las relaciones laborales”, denuncia el secretario regional del sindicato, Francisco de la Rosa.



Con esta campaña declaramos la “guerra a la precariedad laboral, una de las principales lacras del siglo XXI” y hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a “aunar esfuerzos, organizándose en torno a CCOO que es el instrumento más útil para acabar con la precariedad laboral consiguiendo, a través de la negociación colectiva, la estabilidad y la calidad en el empleo en estos sectores”.



“No es posible pensar en que un trabajador puede llegar a tener 40 contratos temporales en un año, no es posible imaginar que a un puesto de trabajo estable no se le corresponda un contrato estable, no es verdad que la hostelería o el comercio por poner algún ejemplo necesiten temporalidad abusiva”, denuncia el líder regional.



Un 75% de la contratación temporal y precaria la sufren las mujeres, la precariedad tiene rostro de mujer. Mujeres que se ven forzadas a este tipo de contratación porque no tienen la posibilidad de tener contratos de mayor duración. Tenemos que impedir que esta precariedad siga recayendo en las mujeres, así como también en los jóvenes que están muy preparados pero que sufren situaciones de precariedad permanente, afirma De la Rosa.



Por su parte, la secretaria general de Servicios CCOO Castilla-La Mancha, Brigi Soánez ha insistido en hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de estos sectores para que se unan en la lucha para poder derrotar a la precariedad, que se empoderen y se unan a CCOO para librar la batalla. En este sentido les anima a que en l a web www.precaritywar.es puedan contar, de forma anónima y confidencial, su historia personal y unirse a la campaña.



“La precariedad se combate con cambios legislativos, reforzando y extendiendo el sindicato en los centros de trabajo y a través de la negociación colectiva”, añade Soánez, quien señala que “la precariedad no es una condición ni una categoría profesional, es un virus para el que existe una vacuna: la sindicalización”.

Por otro lado, la secretaria general de Construcción y Servicios, Remedios Toboso, ha aseverado que “CCOO vamos a seguir peleando, como siempre, contra la precariedad laboral y el trabajo sin derechos que han provocado las últimas reformas laborales, principalmente la de 2012, que ha hecho que prevalezcan los convenios de empresa sobre los convenios colectivos sectoriales. Se están arrebatando derechos laborales como artimañas torticeras”.



Así, se ha referido a casos concretos de trabajadores que en nuestra región sufren esta precariedad laboral como los conserjes del Museo del Ejército, “queríamos que uno de ellos nos acompañara hoy en la rueda de prensa pero no ha podido venir porque tiene una depresión que le impide salir de casa, consecuencia de la situación laboral vivida”; o l as contrataciones de la empresa Marsegur que incumple lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial.



Por ello, Toboso ha hecho hincapié en que los trabajadores y trabajadoras “tenemos que rearmarnos y exigir derechos, pelearnos por unos convenios colectivos y unas condiciones laborales dignas”.