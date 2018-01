Cáritas ha atendido a 183 mujeres en el proyecto Máter para afrontar la "calamidad" del aborto

El Arzobispado y Cáritas Toledo han hecho un balance de los proyectos que han realizado a cabo en los últimos años, que principalmente han separado en dos: Vivienda Sagrada Familia y Mater. El secretario general de Cáritas Toledo, Javier García, ha criticado que ahora que "ya acabó la crisis" ya "no hay noticia de que hay muchos pobres". "Pero todo lo contrario, hay una situación en la que ha habido muchísimas víctimas y ahora que ha pasado la tormenta quedan los damnificados. Ya no se habla de ellos, pero están ahí", afirmó.

Estos proyectos que lleva a cabo la organización cristiana quieren también hacer visible la "realidad más dramática" que se encuentran día a día. El proyecto Mater ha atendido a 183 mujeres, entre las que se encuentran mujeres que han querido continuar con el embarazo y que han sido sometidas a "cualquier tipo de presión" para no hacerlo y también aquellas que han sufrido la "calamidad" del aborto y que sufren del que denominan "síndrome del post-aborto". El primer caso que tuvieron, explicó García, fue una joven de 18 años a quien su pareja "pegaba patadas en la tripa" para abortar.

"A veces hay presiones tan duras para las mujeres que le llevan a decisiones como el aborto", lamentaba el secretario general de la organización. Por eso, también trabajan con "madrinas" que acompañan a las mujeres que han sido atendidas con anterioridad y a quienes sufren de dicho "síndrome". García también ha señalado que no hay dinero público, ya que está financiado "al 100%" con dinero de la comunidad cristiana. Por su parte, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha señalado que es "llamativo" que el proyecto "no llame la atención de las autoridades" ya que tiene "cierta justificación".

"Me parece absurdo que haya personas que bien porque han abortado, o bien tienen el bebé y no pueden sollas, y esto no se vea como algo importante", lamentó el Arzobispo. "Si fuera otro proyecto donde pudiese ponerse de manifiesto una catequésis de la iglesia, pero esto no tiene nada que ver con eso", aseguró Rodríguez. "Se trata de la pura y simple vida, es un poco la situación espiritual de la España donde vivimos", remató el Arzobispo.

Por otro lado, García ha descrito el programa de vivienda Sagrada Familia que funciona desde 2013, en el que han trabajado ya con 70 familias, con un gasto de unos 9.000 euros por familia y en el que trabajan dos educadoras y un grupo de voluntarios. El objetivo es "mejorar la calidad de las familias" en su "inclusión en la sociedad". Las líneas prioritarias de trabajo han sido la paralización y mediación en los desahucios y desalojos, así como la protección de los menores y la cobertura económica temporal de la vivienda. El proyecto ha intervenido en 104 casos de lanzamiento con orden judicial de desalojo o "desahucio inminente".