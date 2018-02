Castilla-La Mancha asumirá el servicio de autobús que une Molina de Aragón con Madrid y Valencia

El tramo regional de la línea regular de autobús VAC 149 –que comunica Molina de Aragón con Madrid, Teruel y Valencia- pasará a ser gestionado por la Junta de Castilla-La Mancha. Fuentes del Ministerio de Fomento confirman a eldiarioclm.es que la cesión de esta competencia se producirá una vez se complete la adjudicación de este servicio a la empresa concesionaria durante los próximos meses. A partir de entonces, Fomento solo será responsable de los flujos intercomunitarios, es decir, de la parte de la línea que no circula por la provincia de Guadalajara, que pasará a depender del Gobierno regional.

Alfredo Barra, delegado de la Junta en Molina, asegura a eldiarioclm.es “no tener constancia” de los planes de Fomento sobre la cesión parcial de la línea a la Junta, pero confirma que “el Gobierno regional actuará, si es necesario, dentro de sus competencias, cuando se adjudique la línea de autobús para que se preste con normalidad este servicio básico”. A su juicio, “es un problema grave que ha causado mucho malestar a los vecinos de Molina y debemos reivindicar que se recupere ese autobús con prontitud”.

La decisión del Gobierno coincide con un hecho infrecuente en Molina de Aragón. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 24 de enero por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional para reclamar al Gobierno que vuelva a habilitar el servicio de autobús diario que Samar –la concesionaria actual- decidió suspender en noviembre. El recorte en la línea Madrid-Molina-Valencia se une a la supresión hace un año de una frecuencia de autobús entre Molina de Aragón y Zaragoza.

Todas las fuerzas políticas con representación en este consistorio subrayaron “el importante trastorno” que ha causado a los viajeros de Molina este recorte y calificaron la medida como un “agravio comparativo y discriminatoria” para la comarca molinesa, una de las más afectadas por la despoblación en Guadalajara.

Parada de autobús de Molina de Aragón Raquel Gamo

Además, el manifiesto denuncia que “a pesar de que las empresas y los ciudadanos pagan los mismos impuestos que en la ciudad, reciben menos servicios”, al tiempo que hace un llamamiento de protesta para exigir que se recuperen los especialistas médicos en el centro de salud, se abra un módulo de formación profesional en el instituto de la localidad o se mejore el arraigo y estabilidad laboral del profesorado en esta área de la provincia de Guadalajara.

Montse Lacalle, concejal de Molina Se Mueve, afirma a este digital que esta delegación –elevada al Pleno por su formación- se trata de un alegato en favor de la comarca por la ausencia de servicios: “Se va hablando de despoblación, pero mientras se suman palabras, se quitan servicios al medio rural. La situación es grave y necesitamos de la intervención integral de todas las administraciones, que se ponga en marcha la Ley de Desarrollo Rural y una fiscalidad adaptada a las necesidades de nuestro territorio”.

Desde el Ayuntamiento de la capital molinesa se insta a todos los municipios, EATIMS y mancomunidades de la zona a unirse a la declaración con el fin de reclamar el restablecimiento de los servicios básicos en la zona. Asimismo, se ha remitido el documento a otras instituciones que tienen competencias en la gestión de la despoblación como son los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales de Castilla La Mancha, el Congreso, el Senado; la Comisionada para el Reto Demográfico, el Parlamento Europeo y a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europeo.

Molina de Aragón Raquel Gamo

El problema actual de falta de transporte en Molina comenzó cuando Samar decidió suprimir en noviembre el servicio diario que unía a Molina con Guadalajara y partía de Madrid a las 17 horas. De este modo, después del recorte de esta ruta, el último autobús disponible para volver a Molina sale diariamente de Madrid a las 14 horas.

Este ajuste ha afectado gravemente a la rutina de muchos vecinos que residen en Molina y necesitan desplazarse a la capital de la provincia regularmente por motivo de trabajo, estudios o para acudir a revisiones médicas en el Hospital de Guadalajara. La razón estriba en la falta de rentabilidad de la línea, según comentan a eldiarioclm.es algunos usuarios que solicitaron explicaciones a la compañía.

Benilde Navarro es uno de los muchos viajeros afectados. Esta vecina, de origen murciano, lleva un año trabajando en la oficina de empleo de Molina de Aragón y, según relata a este digital “desde que retiraron algunos horarios he dejado de ir a Madrid a reuniones de trabajo y cursos porque no puedo volver a Molina por la tarde y no te dan ninguna alternativa para desplazarte. Además, asevera que “es un servicio básico que hay que dar por encima de la rentabilidad y pienso presentar una reclamación a Fomento”.

Andrea Bueno, una estudiante molinesa de 19 años, que vive y estudia la carrera de Ingeniería del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Madrid. “Me parece fatal que hayan quitado ese autobús porque ahora no tengo posibilidad de regresar los jueves o viernes a Molina para disfrutar del fin de semana con mi familia”. Y es que, según cuenta esta joven, el último autobús sale de Madrid a las 14 horas de la tarde y “es imposible llegar, porque acabo las clases a las 15 horas y lo peor son las personas que viajan en el mismo día y no tienen donde quedarse en Madrid”.

Menos servicios

La pérdida esta ruta de autobús es un reflejo más del deterioro que sufren algunos servicios públicos básicos en la comarca de Molina de Aragón desde hace años. No sólo en transporte, sino también en telefonía fija y móvil, en la conexión a Internet y en la prestación de teleasistencia para personas mayores. El reciente recorte de esta línea de transporte por carretera deja a esta localidad con solo dos servicios de autobús diario con Guadalajara, tres menos que en 2013, cuando funcionaban cinco conexiones.

En este contexto, la línea estatal que unía a la capital del Señorío con Zaragoza también fue cancelada también por la empresa Agreda hace un año. Sin embargo, en este caso, el Gobierno regional suplió estos recortes, que afectaban a cuatro municipios de la comarca molinesa a través de su servicio de transporte a demanda.

Desde que Fomento publicó la oferta de licitación en diciembre de 2016, el proceso ha estado dominado por constantes retrasos. Según constatan fuentes del Ministerio a este digital, el concurso se encuentra en la fase de recepción de documentación por parte de la compañía. La adjudicación, que es para diez años, llegará antes de verano.

Mientras tanto, desde Samar aseguran a eldiarioclm.es que “están prestando el servicio de la línea Madrid, Molina de Aragón, Teruel y Valencia en régimen de provisionalidad hasta que entre en funcionamiento la nueva concesión, ya licitada”. En cuanto a los horarios que se les ofrecerá a los usuarios, desde Fomento revelan que se deberá esperar a contar con la adjudicación del contrato para conocer cuál será el nivel de servicio real del corredor y del tráfico de Molina con Madrid.

En la actualidad, los horarios de autobuses que conectan a la ciudad molinesa con Madrid se restringen a dos diarios, de lunes de sábado. Uno a las 8.55 horas y otro a las 15.25. En cambio, los domingos y festivos se ofrece un servicio más que en días laborables, a las 8.55 horas, a las 14.55 y a las 18.10 porque la demanda de viajeros es mayor.