Castilla-La Mancha, una de las regiones que menos utiliza Internet en los hogares

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que menos se ha conectado a Internet en los tres últimos meses. Solo un 78.3% de los castellano-manchegos se han enganchado a la red, frente al 84.6% a nivel nacional. Más de seis puntos de diferencia que nos hacen estar a la cola, seguidos de Galicia con un 79.4% o Extremadura con un 80.2%. Por otra parte, las comunidades con mayor porcentaje de usuarios de Internet en los tres últimos meses son la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Catalunya y País Vasco, todas ellas por encima de la media española.

De hecho si comparamos este dato con el año pasado, la evolución de Castilla-La Mancha ha sido muy leve, ya que en el 2016 un 78% de los castellano-manchegos utilizaron Internet en los tres últimos meses, solo tres décimas por debajo del actual porcentaje. Algo que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas, donde el incremento en el uso de la red ha sido mayor, destacando por ejemplo las Islas Baleares donde se ha aumentado en casi siete puntos el porcentaje de un año a otro.

Sin embargo, aunque Castilla-La Mancha ha sido la región que menos se ha conectado a Internet en los tres últimos meses, somos una de las regiones en las que más se ha comprado a través de la red en ese período con un 37.3% frente al 40% del total a nivel nacional. En este sentido Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia son las comunidades que peor datos han obtenido.

Además, otro dato importante es que si comparamos la situación de Castilla-La Mancha con respecto hace un año, la evolución ha sido muy positiva ya que el porcentaje ha aumentado un 5.4%, es decir que compramos más por Internet ahora que hace doce meses. En un ámbito más general, Castilla-La Mancha se sitúa casi a siete puntos de la media nacional en cuanto a usuarios frecuentes de Internet, con 73.3% de personas frente al 80% nacional.

El 69.3% de los castellano-manchegos han utilizado un ordenador en los últimos tres meses, 4.7 puntos menos que la media nacional y superado por todas las comunidades autónomas excepto por Andalucia, Extremadura y Galicia que se situan a la cola. De hecho solo el 74.1% de las viviendas de la región tiene algún tipo de ordenador en casa, cuatro puntos por debajo de la media nacional.

Mala posición con las Tablet y la Fibra Óptica

La encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares investiga por primera vez el uso de Tablet en los hogares. En Castilla-La Mancha un 46.5% de usuarios tienen uno de estos dispositivos, frente al 52.4% a nivel nacional. Nuestra región es superada por todas las comunidades autónomas excepto por Extremadura que es la que se encuentra a la cola con un 44.4%. En cuanto a las formas de acceso a Internet, Castilla-La Mancha es una de las peores comunidades autónomas en instalaciones de fibra óptica por hogar. Solo el 35.4% de los castellano-manchegos dispone de fibra óptica frente al 49.3% a nivel nacional.

Para terminar 133.289 viviendas de Castilla-La Mancha no disponen de acceso a Internet. Entre los motivos, un 67.9% asegura que porque no lo necesitan y no les resulta útil ni interesante, un 27.7% porque los costes del equipo son demasiado altos y un 18.2% porque los costes de conexión resultan demasiado elevados. Además una gran mayoría, un 41.9% asegura que no dispone de acceso a Internet porque tiene pocos conocimientos para utilizarlo.