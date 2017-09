Entidades sociales e instituciones de Ciudad Real se unen para acabar con el desempleo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real ha acogido el acto de firma de la renovación del Pacto local por el Empleo de Ciudad Real, en el que participan 21 entidades sociales e instituciones de la capital. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha agradecido el tiempo y el esfuerzo que dedican las entidades del Pacto, y ha reconocido que “si tejemos redes podremos acabar con el problema del desempleo".

La primera edil considera que todos los componentes del Pacto local por el Empleo “estáis representando la viveza de la ciudad y la capacidad del movimiento asociativo de Ciudad Real. Éste es el pacto completo: entidades sociales, Cámara de Comercio, empresarios, universidad… para trabajar por combatir el primer problema que tiene esta ciudad, que es el desempleo. No podemos hacer nada si tenemos un amplio número de desempleados en Ciudad Real que no pueden cubrir sus necesidades básicas”.

Zamora ha reconocido que “seguimos teniendo muchos problemas en Ciudad Real: tenemos gente que vive en la calle, o en San Martín de Porres, tenemos mujeres que necesitan apoyo, tenemos refugiados y estamos trabajando con estos colectivos y también necesitamos que los empresarios inviertan en nuestra ciudad, y uno de los principales valores que tenemos es el talento de la UCLM”. “Por lo tanto –reconocía- es un círculo completo: tenemos las personas, el esfuerzo, la inversión empresarial, la colaboración y el talento que se crea en nuestra universidad”.

La alcaldesa ha señalado además que desde el Ayuntamiento se ha cambiado el modelo de intervención de la Concejalía de Acción Social, hacia un modelo de inclusión social, y desde el IMPEFE se está haciendo un trabajo "serio y riguroso". “Ya no es el lugar donde la gente hacía cola para los planes de empleo, sino que es una herramienta muy viva, que está consiguiendo muchas cosas”.

Eso sí, considera que “en Ciudad Real aún no se vive bien, porque no todo el mundo vive bien. Mientras tengamos casi 7.000 desempleados, en esta ciudad, os aseguro que vuestro trabajo es necesario en esta ciudad y no vamos a descansar, nos encanta trabajar así”, por lo que les animaba a seguir trabajando conjuntamente.

Pacto Local por el Empleo

Este Pacto surge en el año 2008 como una propuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del IMPEFE, que tiene como base la implicación y participación de los principales agentes sociales económicos de la ciudad, para convertirse en la base de una política activa de desarrollo local y creación de empleo. Desde entonces no se había renovado.

Sus objetivos son: implementar medidas que favorezcan la creación de empleo "estable y de calidad" contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio afectado, favorecer la igualdad de género y de oportunidades, luchar contra de discriminación en el mercado laboral y fomentar las redes de intercambio de conocimientos que promuevan el desarrollo integral de territorios socialmente responsables.

El Pacto está conformado por las siguientes entidades: Adoratrices Ciudad Real, AFAMMER, AMFAR, APAIO Castilla-La Mancha, ACCEM, AJE Ciudad Real, APAFES, Asociación Inserta Empleo, Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Caritas Interparroquial, Cruz Roja Española, CSI-F, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, FECIR, Laborvalía, Asociación de Mujeres OPAÑEL, MPDL, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, Universidad de Castilla-La Mancha, y el IMPEFE del Ayuntamiento de Ciudad Real.