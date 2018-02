Ex miembros de Ciudadanos denuncian que un candidato pagó un acto a cambio de ir en las listas

Miembros de una plataforma de exafiliados de Ciudadanos han asegurado en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado que conocen varios casos en los que la campaña de la formación naranja para las elecciones autonómicas y locales de 2015 fue financiada con dinero de los candidatos, que compraban los primeros puestos de la lista.

En particular, señalan que en San Sebastián de los Reyes y en Fuenlabrada se pagaron 18.000 y 11.000 euros por estar en lo alto de las listas electorales, y hablan de que un candidato de Albacete –sin concretar quién– pagó actos concretos.

El abogado Alberto Ganga, de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que reúne a exmiembros de Ciudadanos, ha comparecido en la comisión del Senado reactivada por el PP para estudiar las finanzas del resto de partidos.

Ha sido en la sesión monográfica sobre Ciudadanos donde Ganga ha apuntado que la financiación privada de las campañas en 2015, Ciudadanos prometía restituir los fondos mediante las asignaciones de los grupos municipales y ha dicho conocer que uno de esos casos se produjo en Albacete. “He visto personalmente una factura de un acto con Carolina Punset pagado por el candidato de Albacete, y con una factura a su nombre. Esto ha sido así en toda España en esas elecciones”, ha asegurado.

Estas afirmaciones las ha negado Carmen Picazo a esta redacción, que fue cabeza de lista para las municipales del 2015 al Ayuntamiento de la capital y actualmente ejerce de portavoz del Grupo Municipal. Asegura que se trata de “un bulo”, que el mencionado acto de Carolina Punset al que alude Ganga se celebró en febrero de 2015, tres meses antes de los comicios autonómicos y que por aquel entonces el partido no había decidido si se presentarían a estas elecciones. Subraya que no sólo no era un acto electoral ni de campaña sino que “Carolina Punset vino a hablar de medio ambiente y no cobró nada”.

Los candidatos se eligieron por primarias

Entre los argumentos que esgrime la edil de Ciudadanos están las primarias. Y es que recuerda que cuando finalmente el partido decidió que se concurriría a las elecciones municipales se eligieron a los candidatos mediante primarias. “Los afiliados votaron a los cinco primeros miembros de la candidatura”, explica Picazo, quien destaca “ni yo ni nadie ha pagado un sólo euro para ser candidato en Albacete”.

Finalmente, preguntada por cuál puede ser el origen de esta información, Picazo dice desconocerlo.