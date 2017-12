Ciudadanos dispara contra los partidos en el Parlamento regional que "no es productivo"

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha hecho un repaso a la actualidad política de la Comunidad Autónoma, destacando que la acción de Gobierno de Emiliano García-Page está "en estado de coma"; lamentando la "falta de liderazgo de un PP instalado en la bronca", y acusando a Podemos de moverse sólo con una "actitud partidista y personalista".

De Miguel, sobre el Ejecutivo autonómico, ha señalado que "al principio, se le vieron buenas intenciones y anuncios maravillosos". En su opinión, los gobiernos socialistas del pasado "vivían de mantener las cosas tirando, con inercia", algo que "no le funcionó cuando llegó la crisis" en el último mandato de José María Barreda.

"Volvió a salir el PSOE, pero parece que no ha aprendido nada del toque que le dieron las urnas. Vuelven a estar en el estado de mantener las cosas, tapan agujeros con las manos para que no se hunda el barco pero no solucionan nada", ha aseverado.

También ha tenido palabras para referirse a la acción de oposición del Partido Popular en Castilla-La Mancha, una formación a la que "se le nota la falta de liderazgo" y que además "está instalada en la bronca y en la crítica, simplemente para hacer ruido".

Según ha dicho, el Parlamento regional "no es productivo" con una oposición "que se sube a la tribuna sólo para tirarse pedradas sin llegar a acuerdos".

"Estar en la oposición también es importante. A ver si pueden ser más constructivos el año que viene, pero mucha fe no tengo en ese estilo de pelea y enfrentamiento constante", ha añadido, tras lo que ha afirmado que los 'populares' no tendrán a María Dolores de Cospedal como candidata en las próximas elecciones autonómicas.

Sobre la formación que dirige José García Molina, le ha acusado de "sólo conseguir sillones y asesores" en sus negociaciones con el Gobierno, pero no "avances" para los ciudadanos.

Para De Miguel, "lo triste es que sólo se muevan por intereses de partido, y eso se tiene que acabar". Además, en el plano nacional, ha añadido que Ciudadanos, con la mitad de representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, "ha hecho mucho más" que Unidos Podemos con 70 diputados.

De Miguel también ha hecho referencia a los resultados electorales en Cataluña que han aupado a su formación a ganar la cita con las urnas, un extremo que "hace por fin que se caigan los mitos" en la comunidad autónoma catalana.

En palabras de la portavoz castellano-manchega, los buenos datos en Cataluña también tendrán translación en los resultados a nivel regional en las elecciones de 2019, si bien ha querido dejar claro que ese "subidón" no es algo que "haya venido de la nada".

"No lo hemos conseguido como una burbuja que se infla. En Cataluña entramos con muchos problemas con tres diputados y ahora hemos ganado las elecciones. Pero vamos a seguir trabajando, no queremos que los resultados vengan de esperar a que caiga una fruta madura del árbol", ha afirmado.