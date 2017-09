Ciudades más humanas y accesibles, claves para mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas

"Sensibilizar sobre el problema que supone la calidad del aire". Este es el principal objetivo que persigue la jornada que se celebra este martes, 26 de septiembre, en el Antiguo Casino de Ciudad Real bajo el título “Mejora de la calidad del aire en las ciudades” y en la que, además de hacer una radiografía sobre la situación actual de la calidad del aire urbano se analizarán fórmulas para la mejora.

“La calidad general del aire ha mejorado. En todos los contaminantes se ve que hay un descenso de las emisiones, pero sin embargo empeora la calidad en las zonas urbanas y metropolitanas” explica José Luis de la Cruz, secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades (ASYPS), y uno de los ponentes de la jornada. Además, ha asegurado que en las zonas rurales ya han empezado a surgir problemas de contaminación por ozono, que es un contaminante que se denomina “secundario” debido principalmente al tráfico.

"Aunque todos los vehículos van mejorando en sus tecnologías o en sus emisiones el parque de vehículos es mucho mayor ahora que en los años 70 por lo que la tecnología no es capaz de asumir tantos vehículos como hay y por lo tanto la contaminación aumenta”, señala el secretario de ASYPS. De hecho, asegura que principalmente los responsables de estas emisiones son el tráfico y el vehículo privado por lo que invita a trabajar en el modelo de movilidad.

“Hacer las ciudades más humanas, para que se pueda pasear porque para muchos desplazamientos que realizamos no es necesario el vehículo y se podrían hacer a pie, pero las ciudades no están preparadas realmente”, apunta José Luis de la Cruz. Una situación que no es preocupante en Castilla-La Mancha, ya que la región no tiene zonas “en peligro” por la calidad de su aire salvo el Corredor del Henares.

José Luis de la Cruz asegura que la calidad del aire no es un problema español ni europeo sino que es un problema urbano. “No podemos decir que ninguna ciudad realmente es saludable ya que todas tienen problemas de calidad. Mientras que en España estamos en un 15% de personas en zonas urbanas que sufre problemas relacionados con la contaminación atmosférica, en otros países como por ejemplo Alemania están en un 33%, en Italia en torno al 26% y en Francia en un 16% al igual que en Portugal”.

De hecho para el secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades la importancia que tiene la calidad del aire para la salud se refleja en los datos de muerte prematura por contaminación del aire. “En España estamos en torno a 30.000 muertes prematuras por contaminación del aire, según los últimos datos ofrecidos en 2015, mientras que por ejemplo Austria que es la que mejor está se produjeron 8.000".

Como conclusión José Luis de la Cruz asegura que para alcanzar unos niveles de calidad del aire adecuados no es suficiente la administración pública, sino que productores y consumidores deben adoptar unas pautas de comportamiento “lo más ajustadas posibles” a los requerimientos de la protección del aire.

Cuarta edición de esta jornada

Organizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Ciudad Real y Sedigas, en colaboración con FEMP-CLM, la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, y Gas Natural Castilla-La Mancha, la jornada reúne a expertos de administraciones y empresas preocupadas por encontrar mecanismos e implantar políticas que permitan reducir la contaminación del aire en las ciudades.

La jornada arrancará con una presentación a cargo de Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real; un representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha; Alfonso Villares, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP y alcalde de Cervo; Federico Fernández, delegado del rector para la Sostenibilidad de la UCLM, y Marta Margarit, secretaria general de Sedigas.

“Esta jornada surge de un convenio que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias con Sedigas porque hemos visto que la calidad del aire afecta a todas las ciudades y una de las posibles vías para mejorar la calidad es conocer que está pasando en los distintos territorios”, explica Gema Rodrígez, jefa de Área de Desarrollo Sostenible de la FEMP. Se trata de la cuarta jornada que se celebra, las anteriores tuvieron lugar en Madrid, Valencia y Málaga.

Después de la ponencia de José Luis de la Cruz titulada: “Calidad del aire urbano en España. Situación Actual”, será el turno de Mª Luz Peláez, jefa del Área de Desarrollo Industrial Sostenible del Ministerio de Energía, con la ponencia “Marco de acción nacional para la transposición de la Directiva de Infraestructuras de Combustibles Alternativos” y de Vicente Estival, delegado en zona centro de Gran Consumo y GNV de Gas Natural Distribución, analizará “El papel del gas natural en la mejora de la calidad del aire”.

“La calidad del aire es un problema que afecta a todos sobretodo la mayor parte de las emisiones provienen del transporte per hay muchas medidas que los municipios pueden llevar a cabo”, explica Rodríguez. “El tema de la calidad del aire está muy relacionado con el tema de la salud no solo desde el punto de vista de salud ambiental sino también salud alimentaria entonces estamos más concienciados”.

La sesión, a la que están previsto que asistan unas 60 personas, finalizará con la intervención de tres representantes de municipios que explicarán sus buenas prácticas municipales para mejorar la calidad del aire. En la mesa se sentarán Eladio M. Romero, coordinador del PAES del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Medina-Montoya, director general de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Málaga, y David Serrano de la Muñoza, concejal de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real.