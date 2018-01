Un pueblo de Cuenca se moviliza para mejorar la única conexión con el colegio y centro de salud

Las asociaciones de vecinos de Mazarulleque, pedanía de la Alcarria conquense, se han unido para recoger firmas y pedir a la Consejería de Fomento un arreglo "urgente" del tramo de la carretera autonómica CM2000 entre los puntos kilométricos 16 y 25 que discurren desde esta localidad hasta el cruce de Vellisca. El mal estado de la carretera hace que apenas puedan circular dos coches a la vez, señala uno de los portavoces ciudadanos Juan Carlos Bermejo, quien afirma que el deterioro de la infraestructura es tal que "parece que fueras en un tobogán".

Bermejo fue alcalde pedáneo en Mazarulleque entre 2009 y 2015. Relata que ha escrito cartas al respecto a todos los presidentes regionales de este periodo, desde José Bono hasta María Dolores de Cospedal. "Me he reunido con todos los directores provinciales de Fomento", afirma también.

Los vecinos aseguran que el pasado 2 de noviembre los representantes del Ayuntamiento, Dolores Bermejo y Antonio Fernández Odene, se reunieron con el director general de carreteras, David Merino Rueda, para exponerle el problema de la "deplorable" situación del trazado y firme de la carretera y reclamar que su reparación se incluya en los presupuestos de 2018 pues estas obras están contempladas en el Programa de Modernización del 'III Plan de Carreteras de Castilla-La Mancha'. sin que por el momento cuenten con una partida económica.

Los desperfectos son muchos: los bordes están "comidos", el firme "agrietado" y una superficie lisa que hace que los coches "vayan dando botes". Las ambulancias logran llegar a la localidad, pero puntualiza que si se encuentran con otro coche "hay que pararse". No son muchos los accidentes de tráfico que se registran, explica Bermejo, porque es una zona "muy despoblada". Sin embargo, relata que en verano cuando llega más gente y hay más actividad en las tareas agrícolas, la cuestión "se complica".

"Los vecinos, lógicamente, estamos hartos de que no se nos escuche", reclama Bermejo, que recuerda una inversión hace aproximadamente una década de unos 70.000 euros con los que "no hicieron nada" porque "el firme y la anchura se quedaron igual". "No es una carretera normal y ya está", recalca. La CM2000 es, además, la única conexión que los cerca de 100 habitantes tienen con el colegio o las Urgencias de Huete, así como con el Ayuntamiento del que dependen, Garcinarro. Dependen de la misma también para su abastecimiento social y comercial.

Los vecinos reclaman, también, que el resto de la carretera autonómica es "completamente distinto" y que es sólo a partir del cruce hasta Garcinarro que no se ha realizado "mejora alguna". Se trata de un tramo de 8 kilómetros, en los que se estrecha la calzada y es donde consideran que su tráfico se hace "altamente peligroso" ya que parece que "se corta la carretera y se adentran en un camino".