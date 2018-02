Denuncian que el nuevo protocolo de implante coclear en Albacete “excluye” a niños con Síndrome de Down

“Todas aquellas circunstancias que disminuyan seriamente la capacidad de aprendizaje del paciente o que impidan el desarrollo del programa de entrenamiento auditivo pueden justificar la no-inclusión en el programa” y que queden excluidos de la posibilidad de un implante coclear, aparatos que permiten oír a las personas sordas.

Es lo que dice el protocolo que ha puesto en marcha en el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Albacete y que ha denunciado Antonio Belinchón, especialista encargado de poner estos implantes que permiten oír a personas sordas y representante sindical del Sindicato Médico de Atención Pública.

Belinchón denuncia “discriminación” ya que asegura que con estas contraindicaciones que se plasman en el protocolo, “se deja fuera a niños con discapacidades como el Síndrome de Down o con parálisis cerebral” pero además, añade, se deja fuera también a pacientes por motivos de idioma. En el primer caso, en el de niños con Síndrome de Down o parálisis cerebral, “si le privas de la audición es imposible que desarrolle ninguna capacidad porque si no puede escuchar, no puede aprender. A lo mejor está limitada su capacidad intelectual pero tenemos que disminuir ese límite porque si no oye su capacidad es cero”, explica Antonio Belinchón.

Este protocolo, que ha firmado como no conforme, dice ya que circunstancias como las señaladas antes justificarían la quedar fuera del programa de implante coclear. Es por ello que solicita que se aplique la Guía que ha aprobado la Sociedad Española de Otorrinolaringología que sólo contraindica los implantes cocleares en pacientes en los que físicamente es imposible colocarlos. Y nunca en función de su capacidad intelectual.

Antonio Belinchón afirma que la colocación de estos implantes se ha reducido un 30% por cuestiones económicas. Tal y como cuenta Radio Albacete, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, aseguraba este lunes que la selección de pacientes para el implante coclear se hace siguiendo únicamente criterios clínicos.